Sedat Ergin: Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat Libya'da sıcak çatışma ihtimalini düşürdü

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, 22 Temmuz'da Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakatla birlikte Libya'da sıcak çatışma ihtimalinin düştüğünü yazdı.

Ergin, "Libya’daki krizin askeri bir çözümünün olmadığını, sorunun ancak Libyalıların öncülüğünde ve Libyalıların sahiplendiği, BM’nin kolaylaştırıcılığında siyasi bir süreçle çözülebileceğini” belirttiğini aktardı.

"Mutabakatın önemli bir noktası, Türkiye ve Rusya’nın 'Libya’da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için Libyalı tarafları teşvik etme', 'Libyalılar arasında siyasi diyalogu ilerletme' taahhüdünü üstlenmeleridir" değerlendirmesinde bulunan Ergin, Türkiye ile Rusya'nın danışmalarda bulunmak üzere birçok çalışma grubu kuracağını belirtti.

Hürriyet yazarı, "Böylelikle, aslında uzun bir zamandır Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi diyaloğun gündemine yerleşmiş olan Libya dosyası, 22 Temmuz mutabakatıyla birlikte, bu diyalog içinde bir mekanizmaya da bağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

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