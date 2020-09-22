Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de geniş ittifak içinde kendisine bazı kapıları açabileceği diplomasi hamlelerini düşünmeli" görüşünü savundu.

Ergin, "Ayrıca, çok temel bir noktanın daha görülmesi gerekiyor. Tanıklık ettiğimiz gelişmeler, Türkiye’nin dış politikasının, bu çerçevede Doğu Akdeniz politikasının ayarları üzerinde genel bir muhasebeyi de zorunlu kılıyor. Türkiye, son krizde bazı AB ülkelerinden destek görmüş olsa bile, Doğu Akdeniz’deki bölgesel aktörler arasında kendisine karşı çok geniş bir ittifakın kurulduğu gerçeği ile baş etmek durumundadır." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi ikilisi, bugün Mısır ve İsrail’i tam anlamıyla yanlarına çekerek Doğu Akdeniz’deki bölgesel güç dengesinde Türkiye’ye karşı önemli bir zemin kazanmış bulunuyorlar. Türkiye karşıtlığı üzerinden Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi aktörler de bu ittifaka payanda oluyorlar. Böyle bir tablonun ortaya hiç çıkmaması gerekirdi. Türkiye, en azından bundan sonrasında söz konusu geniş ittifak içinde kendisine bazı kapıları açabileceği diplomasi hamlelerini düşünmelidir. Kendi bölgesindeki aktörlerin çoğuyla çatışma halinde kalmasının, Türkiye açısından yaratacağı riskleri, sorunları tahmin edebilmek güç değildir." ifadesini kullandı.

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