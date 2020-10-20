Sedat Ergin: Türkiye, BM’de Uygur Türkleri konusunda Çin’i karşısına almayacak bir ‘orta yol’ bulmaya çalışıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Üçüncü Komitesi’nde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları ihlalleriyle ilgili yaptığı eleştirel beyana ilişkin olarak, "Türkiye, BM’de Uygur Türkleri konusunda Çin’i karşısına almayacak bir ‘orta yol’ bulmaya çalışıyor" görüşünü savundu.

Ergin, "Türkiye, BM’de bu çıkışı yaparken çok kuvvetli bir tutum alan Batı grubu ile birlikte hareket etmediğini, buna karşılık Sincan’daki uygulamalarla ilgili kaygılarını, beklentilerini yine de kayda geçirdiğini görüyoruz. Ancak kaygı ifadeleri Batı Grubu’nun açıklamasındaki eleştirel içeriğin ve tonun gerisindedir. Türkiye, bu tutumu alırken Sincan’daki yaygın hak ihlallerine sessiz kalan ya da açıkça Çin’e destek veren İslam ülkelerinden de farklı bir tutum almıştır. Her halükârda Türkiye’nin tutumu birlikte hareket etmese de Batı’ya yakındır." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Bu arada, Türkiye’nin BM’deki son beyanının 2019 yılı başında Uygur Türkleri konusunda yapılan ve sert bir içerik taşıyan çıkışın gerisinde kaldığını hatırlatmalıyız. Dışişleri Bakanlığı’nın 9 Şubat 2019 tarihinde yaptığı bir açıklamada, 'Çin makamlarının Uygur Türklerine yönelik sistematik asimilasyon politikası insanlık adına büyük bir utanç kaynağıdır' denilmişti. Söz konusu açıklama üzerine iki ülke arasındaki ilişkiler bir süre ciddi bir sarsıntı yaşamıştı. Gelgelelim bu sert çizgi Ankara cephesinde daha sonra tekrarlanmamıştı. Türkiye’nin BM’deki son tutum açıklamasının 2019’a kıyasla daha ılımlı tondaki bir eleştirel çizgiyi yansıttığı kuşkusuz. Sonuçta Ankara’nın Uygur Türkleriyle ilgili kaygılarını ortaya koyan, ancak eleştirilerini dikkatli bir dille kayda geçirirken Çin Halk Cumhuriyeti’ni karşısına almayacak bir ‘orta yol’ bulmaya çalıştığını söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

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