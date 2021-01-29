Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "Türkiye-AB diyaloğu reform ve uygulama adımlarını bekliyor" değerlendirmesini yaptı.

Ergin yazısında, "Her halükârda reform adımlarıyla birlikte özellikle Avrupa Parlamentosu’na dönük olarak biraz daha çaba sarf edilmesi gerektiğini Dışişleri Bakanı da kabul ediyor. Burada önem taşıyan konu, önümüzdeki haftalarda açıklanacak olan demokrasi ve hukuk reformlarının AB çevrelerindeki beklentileri karşılamak açısından ne ölçüde yeterli olacağıdır." görüşünü savundu.

Ergin, "Kuşkusuz, reform yönünde atılacak her adım olumlu bulunacaktır. Ancak Brüksel cephesinde sergilenen tutumlar, mevzuat değişikliği içeren paketlerin yanı sıra uygulamayla ilgili de somut gelişmelerin beklendiğini gösteriyor. Bununla kastedilen, ağırlıklı olarak AİHM kararlarının uygulandığına işaret eden bir hareketliliğin sağlanmasıdır. Ankara’nın Avrupa ile yeni bir başlangıç yapma niyetlerini sıkça vurguladığı bir dönemde Borrell’in önümüzdeki 25-26 Mart tarihlerinde düzenlenecek AB Zirvesi’ne sunacağı Türkiye ile ilgili rapor, bu toplantıdan çıkacak kararın yönünün belirlenmesi bakımından kritik önem taşıyacaktır. AB’nin yeni dönemde Türkiye konusunda ABD ile eşgüdüm içinde hareket edeceği de hatırlandığında, zirvenin sonucu ABD ile ilişkileri de ilgilendiriyor." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Doğu Akdeniz’deki gerilimin yatışmasının ardından Borrell’in raporunda demokrasi ve insan hakları başlıklarında yapacağı değerlendirme özel bir yer tutacaktır. Raporun bu bölümünün içeriği de büyük ölçüde önümüzdeki iki ay zarfında Türkiye’den gelecek haberlerle şekillenecektir. Muhtemeldir ki, Borrell de raporu kaleme alırken Türkiye ile ilgili elini güçlü hissedebilmek için uygulamada somut adımlar olup olmadığına bakacaktır." ifadesini kullandı.