Sedat Ergin: Türk-Amerikan ilişkilerinde nasıl bir İncirlik faktörü varsa, kur faktörü de var artık

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Türk-Amerikan ilişkilerine son dönemde rekor üstüne rekor kıran döviz kurunun da eklendiğini söyledi. Ergin, "Yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinin askeri, stratejik, siyasi, bölgesel boyutlarına bir de döviz kuru faktörü eklenmiş bulunmaktadır. İlişkilerde nasıl bir İncirlik faktörü varsa, bir de kur faktörü var artık" dedi

Türkiye ile ABD arasında yaşanan rahip Andrew Brunson krizi karşılıklı yaptırıma dönüşmüştü. ABD'nin içişleri ve adalet bakanlarına yönelik yaptırımına Türkiye mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde misilleme yapmıştı.

Ergin'in "ABD ile ilişkilerde yeni bir stratejik faktör: Dolar kuru" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Önceki akşam yaşanan dolardaki tırmanış hadisesi bile, bugün vardığımız noktada tek başına ele alındığında, döviz kurunun Türk-ABD ilişkilerinin artık doğrudan bir türevi haline geldiğini gösteriyor.

ABD yönetiminin, Türkiye ile ilişkilerinde öncelikli bir gündem maddesi haline getirdiği bir konuda ilerleme sağlanmayınca yaptırıma yönelmesi, Türk Lirası’nın değerinde ciddi bir sarsıntıya yol açabiliyor.

Kuşkusuz, Türk ekonomisi bugün mevcut kırılganlığından uzak bir zeminde daha sağlam ekonomik göstergeler üzerinde oturuyor olsaydı, muhtemelen bu tür sarsıntılar çok daha düşük bir eşikte gerçekleşecek, ABD yönetiminin siyasi yaptırımlarla ekonomik baskı yaratma politikası bugün olduğu ölçüde bir etki icra edemeyecekti.

Yaşadığımız olayın öğrettiği tecrübe, mevcut ekonomik kırılganlıkların yaşandığı bir konjonktürde ABD yönetimi ile girilen bir siyasi gerilimin bu yönde bir maliyeti de beraberinde getirebilmesidir.

Yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinin askeri, stratejik, siyasi, bölgesel boyutlarına bir de döviz kuru faktörü eklenmiş bulunmaktadır. İlişkilerde nasıl bir İncirlik faktörü varsa, bir de kur faktörü var artık.

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