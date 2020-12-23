Sedat Ergin: TSK, İdlib’de yeni bir konseptle mevzileniyor

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, İdlib sahasındaki gelişmelere ilişkin olarak, "TSK, İdlib’de yeni bir konseptle mevzileniyor" yorumunu yaptı.

Ergin, "Sahada meydana gelen hareketlilik 'Yer değiştirme', 'Yeniden konuşlanma' şeklinde adlandırılıyor.Gözlem noktaları modüler bir konseptle tasarlandıklarından, seyyar bir şekilde başka yerlere kaydırılabiliyorlar. Burada vurgulanması gereken önemli bir husus var. Eski gözlem noktaları, (yerine göre 80 ile 200 asker arasında değişebilecek şekilde) daha küçük askeri organizasyonlar ölçeğinde planlanmıştı. Yeni konseptte bu noktalarda görev yapan birliklerin birleştirilerek daha büyük ölçekli üslere dönüştürüldükleri anlaşılıyor. Bu çerçevede bakıldığında TSK’nın İdlib’de sahada bir konsolidasyona gittiği tespitini yapabiliriz." düşüncesini dile getirdi.

Ergin yazısında, "Sonuçta, İdlib’de M-4’ün altındaki bu tampon bölgede yoğunlaşan Türk birliklerinin sahada farklı bir konseptle yayıldıkları yeni bir mevzilenmeyle rejimin kuzeye çıkışı önünde bir set çektiğini söylemek mümkün. Bu arada, Türkiye’nin geçen şubat ayında M-4’ün üstünde ve M-5’in batısındaki bölgeye de kuvvetli bir askeri sevkıyat yaptığını da hatırlamak gerekiyor.Aldığım bilgiler, bu düzenlemelerin önemli ölçüde Rusya ile uzlaşı içinde şekillendiğine işaret ediyor. Bu yeni durumun uygulama şansı ve bunun İdlib’in geleceği açısından ne anlama geldiği ayrı bir değerlendirmenin konusudur." ifadesini kullandı.