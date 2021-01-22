Sedat Ergin: Trump’ın Amerikan siyasetinden tümüyle tasfiye edildiği bir senaryo Biden’ın işini kısmen rahatlatacak

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "En son aşamasında demokrasi ve hukukun üstünlüğü tecelli etmiş olsa da, yine de ABD tarihinin en sancılı devir teslim süreçlerinden birine tanıklık etmiş olduk. Donald Trump önceki gün Washington D.C.’den ayrılırken, geride tehlikeli ölçülerde kutuplaşmış, ortak değerleri üzerindeki mutabakatları çözülmüş, inandıkları hurafeler için şiddete başvurmaktan kaçınmayan marjinal grupların ortalıkta kol gezebildiği bir Amerika bıraktı.Trump’ın Amerikan siyasetinden tümüyle tasfiye edildiği bir senaryo Biden’ın işini kısmen rahatlatacak" görüşünü savundu.

Ergin, "Kutuplaşmanın yol açtığı gerilimi düşürmek, toplumdaki bölünme hatlarını yumuşatmak, ABD’nin birliğini yeniden güçlendirmek hedefleri, Biden’ın konuşmasının en önemli ağırlık noktalarıydı. Başkan Biden, Trump döneminde ülkeyi kaplayan bölünmüşlüğü bir şekilde aşamadığı takdirde, ne yaparsa yapsın, bu durumun kendi icraatının da önünü keseceğini, gölgeleyeceğini görüyor." düşüncesini dile getirdi.

Ergin yazısında, "Trump’ın Amerikan siyasetinden tümüyle tasfiye edildiği bir senaryo Biden’ın işini kısmen rahatlatacaktır. Çünkü Trump’ın geride bıraktığı zihniyet ikliminin, yarattığı aynı zamanda ırkçılığa da açık siyasi kültürün aşılması ABD açısından zannedildiği kadar kolay olmayacaktır. Herhalde yakın tarihte çok az ABD Başkanı, masasında duran sorunların ağırlığı bakımından Biden’ın önünde bulduğu ölçüde bir meydan okumayla karşı karşıya kalmıştır. Dünyanın en büyük küresel gücünün buradan nereye gideceği, Biden’ın 20 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Trump’tan devraldığı ülkeyi ne ölçüde toparlayabileceğine bağlıdır." ifadesini kullandı.