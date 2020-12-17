Sedat Ergin: Trump, Biden’ın Türkiye karşısında elini rahatlattı

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, ABD'nin yaptırım kararlarına ilişkin olarak, "Trump, Biden’ın Türkiye karşısında elini rahatlattı" görüşünü savundu.

Ergin, "Trump’ın giderayak yaptırımlara onay vermesinin ironik bir sonucu yeni Başkan Joe Biden’ın Türkiye karşısında işini kolaylaştırmasıdır. Çünkü, Trump yaptırımların uygulanmasına direnip dosyayı yeni yönetime bırakma yoluna gitseydi, önümüzdeki dönemde bu sevimsiz kararı imzalamak durumunda kalan kişi muhtemelen halefi Biden olacaktı. Biden’ın görevi üstlendikten sonra yola koyulurken daha ilk günden Kongre’yi karşısına almak istemeyeceği için Türkiye’ye yaptırım kararını imzalaması hiç şaşırtıcı olmazdı." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Sonuçta Biden Türkiye ile son derece problemli bir başlangıç yapmış olurdu bu senaryoda. Bugün yaşanmakta olan sarsıntının ilişkilerin ikliminde yarattığı negatif yükün sorumluluğu bu takdirde olduğu gibi Biden’a atfedilecekti. Biden, 20 Ocak’ta Beyaz Saray’dan içeri adım attıktan sonra Türkiye dosyası önüne geldiğinde, zaten bir hayli yüklü olan sorunlar envanterine ek olarak en üstte bir de S-400 krizini bulacaktır ama bu kendisinden kaynaklanmayan, selefinden devralınan bir miras olacaktır. Bu durumun Biden’ın Türkiye ile diyaloğunun başlangıcında elini kısmen rahatlatacağı söylenebilir." ifadesini kullandı.

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