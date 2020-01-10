Sedat Ergin: Sahada vekilleri üzerinden dolaylı olarak savaş halinde olan Türkiye ve Rusya diplomatik zeminde iş birliğine geçiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Türkiye ve Rusya’nın kritik aşamalarda ortak hamleler yaptığına dikkati çekerek, “Sahada vekilleri üzerinden dolaylı olarak savaş halinde olan Türkiye ve Rusya diplomatik zeminde işbirliğine geçiyor” görüşünü savundu.

Ergin, Türkiye ve Rusya’nın Suriye’deki benzer bir iş birliği modelinin bu kez Libya’d vücut bulmak üzere olduğunu belirtti.

Ergin yazısında, “Model aslında bir çelişki üzerine kurulu. Bir çatışma durumunda karşı karşıya gelen, hatta vekilleri üzerinden sahada birbirleriyle dolaylı olarak savaş halinde olan iki hasım taraf, sürpriz bir şekilde bir çözüm çerçevesi yaratmak üzere diplomatik zeminde işbirliğine geçiyor” ifadesini kullandı.

Sedat Ergin yazısında şu düşünceleri dile getirdi:

"Örneğin, Suriye’deki iç savaşta Türkiye silahlı muhalefeti, Rusya ise Esad rejimini destekledi. Ancak bir aşamada 2017’den itibaren İran’ın da dahil olduğu Astana süreci içinde iki ülke yakın bir işbirliği yapmaya başladı. Bu işbirliği İdlib’le ilgili 17 Eylül 2018 tarihli mutabakat muhtırasını beraberinde getirdi.

Libya’da da benzer bir durumdan söz edebiliriz. Türkiye, Libya’daki iç savaşta BM’nin meşru otorite olarak kabul ettiği Fayez el Sarraj’ın başında bulunduğu Trablus’taki Ulusal Uzlaşı Hükümeti’ni destekliyor. Bu amaçla Sarraj’la güvenlik ve askeri işbirliği anlaşması imzalandı, ardından kendisini desteklemek üzere Libya’ya asker gönderilmesine izin veren bir tezkere TBMM’de kabul edildi"

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