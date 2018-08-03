Sedat Ergin: Rusya Tel Rifat'ta Türkiye'yi duymazdan mı geliyor

Afrin Harekatı kapsamında kontrol altına alınmak istenen "Tel Rifat" konusunda Türkiye ve Rusya arasında anlaşmazlık olduğunu belirten Hürriyet yazarı Sedat Ergin, "Rus tarafı, ısrarla 'YPG Tel Rifat’ı terk etti' diyor, buna karşılık Türk tarafı sahadaki tespitlerinden yola çıkarak, 'Hayır terk etmediler, sadece üniformalarını atıp sivil elbise giydiler' diyor" dedi.

Yazar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamasını hatırlatarak," Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta yaptığı 'Tel Rifat olayı var, o ayrı bir sıkıntı' denmesinin gerisinde işte Rusya ile süren bu anlaşmazlık yatıyor" diye yazdı.

Sedat Ergin'in "Rusya Tel Rifat’ta Türkiye’yi duymazdan mı geliyor" başlığıyla bugün yayımlanan yazısı şöyle:

"Türkiye’nin bu yılın başında Afrin’de gerçekleştirdiği ‘Zeytin Dalı’ harekâtında parantez tam olarak kapanmadı mı?

Türkiye ile Rusya’nın Tel Rifat konusunda yürüttükleri müzakerelerde henüz bir mutabakata varamadıklarına bakılırsa kapanmış değil. Türkiye’nin Halep’e bağlantısı açısından stratejik bir konum kazandırıyor Tel Rifat’a. Menbiç’teki YPG varlığı konusunda ABD ile bir mutabakata varılmış olsa da, Tel Rifat konusunda Rusya ile henüz ortak bir anlayışa gelinebilmiş değil.

Tel Rifat’ın kontrol altına alınması, Afrin harekâtının nihai hedeflerden biri olarak açıklandığı için, burada ucu açık bir durum söz konusu.Geçen eylül ayında Rus ordusunun daha belirgin bir şekilde Tel Rifat’a girmesi oldu. Rus ordusu, Tel Rifat’ın hemen kuzeyinde, Türkiye sınırına tam 14 kilometre uzaklıktaki Minnag askeri havaalanına yerleşmiş durumda.

Türkiye’nin 20 Ocak tarihinde başlayan Afrin harekâtı mart ayında sona doğru yaklaşırken, TSK ve ÖSO birlikleri de kuzeyden Tel Rifat’a doğru güneye inerek Minnag havaalanına kadar geldi. Bu arada, daha önce Rusların hava bombardımanı ve YPG işgali nedeniyle Azez’e kaçmak zorunda kalan Tel Rifat sakinleri de evlerine dönmek için talepte bulunmaya, gösteri yapmaya başladı.

Bu durumda iki temel soru karşımıza çıkıyor. Birincisi, Afrin’den gelenlerin ne olacağı. İkincisi, Tel Rifat’ı terk edenlerin evlerine nasıl döneceği.

Ankara’yı özellikle ilgilendiren bir diğer başlık, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan YPG’nin burayı terk etmesi meselesi. Türkiye, geçen mart ayından bu yana ısrarla Rusya’ya YPG’nin Tel Rifat’tan çıkarılması talebini iletiyor. Örneğin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, daha 5 Nisan’da “Rusların bize söylediği, burada YPG-PYD unsurlarının neredeyse kalmadığı yönünde. Bunu biz kendi kaynaklarımızdan teyit edeceğiz. Gerek Genelkurmay Başkanlığımız gerek Milli İstihbarat Teşkilatımız bu konuyu çalışacaklar” açıklamasını yapmıştı.

Geçen süre içinde sahada yürütülen bu çalışmalar, YPG unsurlarının Tel Rifat’tan ayrılmadığına işaret ediyor. Görüşmelerde Rus tarafı, ısrarla “YPG Tel Rifat’ı terk etti” diyor, buna karşılık Türk tarafı sahadaki tespitlerinden yola çıkarak, “Hayır terk etmediler, sadece üniformalarını atıp sivil elbise giydiler” diyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta yaptığı “Tel Rifat olayı var, o ayrı bir sıkıntı” denmesinin gerisinde işte Rusya ile süren bu anlaşmazlık yatıyor."

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