Sedat Ergin: Rusya, Suriye'nin kuzeyinde ateşkesi ihlal ediyor

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Rusya'nın İdlib'de Türkiye ile imzaladığı mutabakatı ihlal ettiğini ifade etti.

Bugünkü yazısında Ergin, Rusya'nın uzun süre boyunca 5 Mart 2020 Mutabakatı'na uyduğunu, ancak geçen temmuz ayıyla birlikte bizzat kendisinin saldırılara geçtiğini ifade etti.

"Eylül’ün son haftasına kadar 2021 yılındaki tespit edilebilen saldırılar 450’ye yaklaşmıştı" yazan Ergin, "Türkiye, ateşkesi bozduğu gerekçesiyle Rusya’yı eleştirdiğinde, imzalanmış mutabakatların bu konuyu düzenleyen maddelerine dayanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ergin, "Rusya ayrım yapmadan bombalıyor" dedikten sonra, şöyle yazdı:

"Buna karşılık Rus tarafı, mutabakat metinlerinde BM Güvenlik Konseyi’nin terörist kategorisine koyduğu örgütlerle mücadeleye onay verildiği gerekçesiyle, bu tanımlamaya giren grupları hedef almasında bir sorun olmadığını savunuyor. İdlib’de sahanın büyük bir bölümünü kontrol altında tutan Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) örgütü BM tarafından terörist olarak kabul ediliyor.

Peki Rusya yalnızca HTŞ’yi mi hedef alıyor? Aslında Rusya’nın hava saldırılarının yöneldiği hedeflere bakıldığında, her zaman ayrımcı bir şekilde davranmadığını, pekâlâ bu yorumun dışına çıkarak sivil hedefleri de vurduğu görülüyor. İdlib konusundaki uzmanlığıyla tanınan Doç. Serhat Erkmen’in Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi için hazırladığı “Rusya’nın İdlib Saldırılarını Anlama Kılavuzu” başlıklı 26 Eylül’de yayımlanan çalışması bu duruma işaret ediyor.

Bu çalışmaya göre, 25 Eylül tarihine kadar yürütülen saldırılarda, Rus savaş uçakları, başta HTŞ olmak üzere İdlib’deki grupların komuta merkezlerini, çatışmalarda kullanabilecekleri mağara ve tünelleri bombalamıştır. Buna karşılık bazı saldırılar tamamen sivil halkın yaşadığı evleri, sağlık merkezlerini ve yerlerinden edilmiş insanların barınmak zorunda kaldıkları büyük kampları da hedef aldı.

Rusya’nın özellikle eylül ayı sonunda Suriye Milli Ordusu (ÖSO) bünyesinde yer alan gruplara da saldırması, ayrım gözetmeksizin bölgedeki tüm grupları hedef tahtasına oturttuğunu gösteriyor. Salt bu veriler bile Rusya’nın hedef olarak sadece terör gruplarına yöneldiği tezini dayanaksız kılıyor."