Sedat Ergin: Rusya, Suriye'deki akaryakıt pazarlarını vurarak ABD ve Türkiye'ye mesaj vermeye çalışıyor olabilir

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Rusya'nın Suriye'deki akaryakıt pazarlarını vurarak Türkiye ve ABD'ye bir mesaj vermeye çalışıyor olabileceğini ifade etti.

Bugünkü yazısında Rusya'nın saldırılarının "Fırat Kalkanı bölgesinde" meydana geldiğine dikkat çeken Ergin, "Kuşkusuz,(Rusya) bu gövde gösterisini yaparak, Suriye’de başat oyuncu olarak kendisini gördüğünü kayda geçirip, denklemde elini yükseltmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Ergin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu notu düştükten sonra şimdi Rusya’nın akaryakıt pazarlarını neden vurduğu sorusuna geçebiliriz. Muhtemelen bir dizi faktörün bir bileşkesi söz konusu.

Öncelikle, Rusya’nın Esad rejimine muhalefet eden silahlı örgütlerin akaryakıt ticaretinden pay almasını engelleme çabası önemli bir saik olarak düşünülebilir. Esad rejiminin bir numaralı müttefiki olan Rusya, bu örgütlere zarar verip ayaklarının üzerinde durabilmelerine sekte vurmuş olmaktadır.

Bunu tamamlayan bir zeminde, Rusya’nın, Suriye Milli Ordusu’nun Fırat Kalkanı coğrafyasında sahaya hâkim grup kimliğiyle özerk bir çizgiye doğru zemin kazandığı yolundaki rahatsızlığı da saldırıların gerisindeki faktörlerden biri olabilir.

Ana ağırlık merkezlerini Cerablus, Azez ve El Bab’ın oluşturduğu Fırat Kalkanı alanı, bugün Suriye’nin büyük ölçüde sükûnetin hüküm sürdüğü bölgelerden biridir. Burada Türkiye’nin yakın gözetimi altında yerleşmekte olan göreceli istikrar ortamı, sonuçta Rusya’nın son hamleleriyle bir şekilde sarsılmıştır. Kuşkusuz, bu gövde gösterisini yaparak, Suriye’de başat oyuncu olarak kendisini gördüğünü kayda geçirip, denklemde elini yükseltmektedir.

Tabii, buradaki mesajlar adres olarak Türkiye’ye de gitmektedir.

ABD’ye dönük bir hesap da atfedilebilir bu hamlelere. Rusya’nın, uzun bir zamandan beri ABD’nin Fırat’ın doğusunda “devlet benzeri bir yapı yaratmaya çalıştığı”, bu amaçla “Kürt kartını kullandığı”, bunun uzun dönemde Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit edeceği yolunda kaygıları var. Bu kaygılarını muhtelif düzeylerde defalarca dile getirdi. Akaryakıt ticaretinin YPG/SDG’nin bu faaliyetten nemalanmasına katkıda bulunması, muhtemeldir ki, Rusya cephesinde bu merkezkaç eğilimi güçlendirecek bir durum olarak görülüyor. Akaryakıt pazarının vurulması üzerinden, ABD-YPG/SDG ittifakına da bir mesaj göndermiş oluyor Rusya.