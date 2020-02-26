Sedat Ergin: Rusya ile Türkiye arasında nefeslerin tutulduğu, bıçak sırtında bir müzakere sürecine tanıklık ediyoruz

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, İdlib'de yaşanan son gelişmeleri bugünkü köşesinde yorumladı. Ergin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib sahasında karşı karşıya gelme riskinin ciddiyetini koruduğunu belirtirken iki tarafında geri adım atmadığına dikkati çekti. Ergin, "Rusya ile Türkiye arasında nefeslerin tutulduğu, bıçak sırtında bir müzakere sürecine tanıklık ediyoruz" düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Sahadaki bu tehlikeli tablo Türkiye ile Rusya arasındaki diyaloğa her zamankinden daha kritik bir görüntü kazandırıyor. Bu noktada öncelikle iki ülkenin cumhurbaşkanlarının ne zaman bir araya gelecekleri konusunda ortaya çıkan belirsizliğin aşılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Bakü’ye giderken Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderleri arasında tasarlanan dörtlü toplantının gerçekleşmeyeceğini, bunun yerine 'En kötü ihtimalle 5 Mart’ta Putin ile bir araya gelmesinin söz konusu olabileceğini' belirtmiştir. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov ise Putin ile Erdoğan arasında ikili bir görüşmenin tasarlanmadığını, bunun yerine İran Cumhurbaşkanı’nın da katılımıyla Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesinin düşünüldüğünü söylemiştir. Bu açıklamadan, Rusya’nın İdlib’deki durumu doğrudan Astana formatı çerçevesinde, daha doğrusu Türkiye karşısında masada İran’ı da yanına alarak ele almak istediği anlaşılıyor." görüşünü savundu.

Ergin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Esad rejiminin ‘şubat sonuna kadar’ Soçi muhtırası sınırları dışına, yani TSK’nın gözlem noktalarının gerisine çıkartılacağı yolundaki açıklamasında duyurduğu kritik tarih, yani 29 Şubat yaklaşmaktadır. Neresinden bakılırsa bakılsın, Rusya ile Türkiye arasında nefeslerin tutulduğu, bıçak sırtında bir müzakere sürecine tanıklık ediyoruz." ifadesini kullandı.

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