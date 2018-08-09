Sedat Ergin rahibin iddianamesini yorumladı; yarın ‘maklube' tarifinin delil olmasını ele alabiliriz

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, köşesinde rahip Andrew Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya’nın hazırladığı iddianame üzerinden Brunson'un 'Türkiye ile ABD’nin arasını bu ölçüde açacak ne yaptı?' sorusuna cevap arıyor.

"Amacı Kürtleri Hristiyanlaştırmak"

'Krizin merkezindeki Brunson neyle suçlanıyor?' başlıklı yazısında Ergin, Brunson'ın ait olduğu yapılanma içerisinde Kürt vatandaşlarını Hristiyanlaştırmak amacıyla, çalıştığının iddia edildiğini, sanığın hem FETÖ/PDY hem de PKK ile ilişkilendirildiğini yazdı. Savcının savı için yazar, "Bu girişten sonra yarın ‘maklube’ yemeği tarifinin delil olarak değerlendirilmesi de dahil olmak üzere iddianameyi daha detaylı bir şekilde ele alabiliriz" yorumunda bulundu.

Hürriyet'ten Ergin'in Brunson'un tutuklanması ve savcı iddianamesini değerlendirdiği yazısı şöyle:

"Kendisi İzmir Konak’ta Mimar Sinan Mahallesi’nde yıllardır oturduğu apartman dairesinde mahkeme kararıyla ev hapsinde tutuluyor. Apartmanın kapısında düzenli olarak polisler nöbet tutuyor.

Bu rahip Türkiye ile ABD’nin arasını bu ölçüde açacak ne yaptı? Daha doğrusu, bu krize yol açan hangi suçlamalar yöneltiliyor kendisine?

Bu soruların yanıtlarını İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya’nın Andrew Brunson hakkında hazırladığı iddianamede arayabiliriz. Brunson’ın 9 Aralık 2016 tarihinde tutuklandığını, buna karşılık iddianamenin 5 Mart 2018 tarihini taşıdığını dikkate alırsak, soruşturmanın tamamlanıp suçlamaların metne dökülmesi 15 ay almış.

İddianamede kilit rolü gizli tanıklar oynuyor; özellikle de ‘Dua’ isimli gizli tanık... Bir de ‘Göktaşı’ adındaki gizli tanık var. Ayrıca, ‘Ateş’ adındaki üçüncü bir gizli tanığın ifadelerine yer veriliyor. Toplam 52 sayfadan oluşan iddianamede ‘Dua’nın anlatımları 15 sayfa tutuyor. ‘Dua’nın savcılığa verdiği bir CD ve USB bellek de deliller arasında yer alıyor.

Doğrudan açık kimlikleriyle tanıklık yapıp Brunson aleyhinde ifade verenler de var. Rahibin başında bulunduğu İzmir’deki Diriliş Kilisesi’ne bir dönem devam eden ya da İzmir’deki Hıristiyan cemaat içinden kendisini tanıyan Murat Candanbağlan, Güven Dilşen ve Levent Kalkan bu tanıklar arasında sayılabilir. Bunlara ek olarak, bir adam öldürme dosyasından dolayı cezaevinde bulunduğunu söyleyen Tarık Üçüncü adındaki şahsın suçlamaları da özellikle dikkat çekiyor.

Suçlamaya bakılırsa, söz konusu yapılanma Kürt vatandaşlarımızı Hıristiyanlaştırmak suretiyle bu hedefine ulaşmayı tasarlıyor.

İddianameye göre, Brunson’un ‘Evanjelist kilise pastörü’ kimliği aslında bir “maske”. Brunson, “daha çok istihbarat ve psikolojik savaş doktrini ile hareket eden gayrinizami harp elemanı gibi hareket ediyor”. Bu yapılanma, “özel eğitim almış asker ve istihbarat geçmişi olan kişilerden” oluşuyor savcının ortaya attığı sava göre.

Savcılık makamı, Brunson için 15 Temmuz’dan sonra birçok davada karşımıza çıkan çoklu suçlama kalıbına başvuruyor. Sanık, hem FETÖ/PDY hem de PKK ile ilişkilendiriliyor. İddianameye göre “Kendisinin mensubu olduğu gizli yapılanma ile FETÖ/PDY ve PKK aynı strateji kapsamında faaliyet gösteriyor”. Brunson, bu örgütlerin üyesi olmamakla birlikte üst düzey mensupları ile görüşmeler yaparak, ‘bu örgütlerin amaçları doğrultusunda çalışma yürütmekle’ suçlanıyor.

Bu girişten sonra yarın ‘maklube’ yemeği tarifinin delil olarak değerlendirilmesi de dahil olmak üzere iddianameyi daha detaylı bir şekilde ele alabiliriz."