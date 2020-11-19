Sedat Ergin: Pompeo'nun ziyareti, Ankara-Washington ilişkilerinin ne kadar dibe vurduğunu gösteriyor

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun son Türkiye ziyaretinde hiçbir hükûmet yetkiliyle görüşmemesinin Ankara-Washington ilişkilerinin ne kadar "dibe vurduğunu" gösterdiğini ifade etti.

Bugünkü köşesinde, "Bugün itibarıyla Türkiye ile ABD hemen hemen her konuda derin görüş ayrılıkları yaşadıklarından, görüşme olduğu takdirde bu buluşmadan olumlu bir sonuç çıkmasını beklemek pek gerçekçi olmazdı" değerlendirmesinde bulunan Ergin, ABD'de hükûmetin 2 ay sonra görevi devredeceğine dikkat çekti.

Ergin yazısının devamında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pompeo’nun ziyareti bir anlamda Trump yönetimi ile Türkiye arasında geçen dört yıl içindeki ilişkilerin genel seyrinin final sahnelerinden biridir. Bu hadisenin bize anlattığı, iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar dibe vurmuş olduğudur.

Ancak iki ay sonra Pompeo’yu sahnede görmeyeceğiz. ABD Dışişleri Bakanı, Trump başkanlık seçimini kazanmış olsaydı belki de Türkiye ile köprüleri bu şekilde tümden atmayabilirdi. Her halükârda Biden yönetiminin, 20 Ocak’ta işbaşı yaptığında Türkiye ile ilişkileri devralacağı tablo hiç de iç açıcı görünmüyor."

Pompeo, İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyarette Tahtakale’deki Rüstem Paşa Camisi’ni gezmiş ve Rum Ortodoks Patriği I. Bartholomeos ile görüşme yapmış, hiçbir hükûmet yetkilisi ile bir araya gelmemişti.