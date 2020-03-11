Sedat Ergin: AB ile çok yoğun ve iniş-çıkışlı bir pazarlık sürecine tanıklık etmeye hazır olmalıyız

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "Haftalardır İdlib’de süregelen sıcak çatışmaların yerini şimdilik sükûnet ortamına bırakmasıyla birlikte Türkiye’nin yüzünü Orta Doğu’dan biraz da Batı’ya doğru çevirmesi, AB ile son yıllarda anlamsız bir şekilde kilitlenip tıkanmış olan diyaloğun canlandırılması ‘iyi haberler’ faslından görülmelidir." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Önümüzdeki haftalarda çok yoğun ve iniş-çıkışlı geçmesi muhtemel bir pazarlık sürecine tanıklık etmeye hazır olmalıyız. Mart ayı sonunda yapılacak olan AB zirvesi bu süreçte Avrupa cephesinin tutumunun netleşmesi bakımından kritik bir dönüm noktası olarak ufukta beliriyor." ifadesini kullandı.

Ergin yazısında şunları kaydetti:

Tabii bir dizi dikenli dosya müzakereleri sıkıntıya sokmaya adaydır. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon kaynaklarının araştırılmasına dönük yürüttüğü çalışmalarının Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi (KRY) ile yol açtığı sorunlarda AB’nin kategorik bir şekilde kendi üyelerinden yana taraf olması bu pürüzlü konuların başında geliyor.

Bir başka sıkıntılı konu AB’nin mülteci geçişlerinin ivedilikle durdurulmasını müzakereler için bir koşul haline getirmesidir. Türkiye hafta sonunda önemli bir adım atarak Ege’den mülteci geçişlerini durdurmuştur. Buna karşılık kara sınırının kapatılmasıyla ilgili adımın müzakerelerin seyri içinde hangi aşamada atılacağı önümüzdeki günlerin en kritik sorularından biridir.

Ve kuşkusuz, AB ile bir normalleşme iklimi kaçınılmaz olarak Türkiye’de ifade özgürlüğü ve hukuk düzeni gibi alanlarda yaşanan sorunların aşılması yönünde özlü adımları da içermek durumundadır.

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