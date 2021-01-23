Sedat Ergin: NATO ittifakının ABD dış politikasında yeniden ağırlık kazanması, Türkiye’yi de çok yakından ilgilendiriyor

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, ABD'de yeni iktidarın ittifak bağlarının güçlendirileceği vurgusunun NATO ittifakının ABD dış politikasında yeniden ağırlık kazanması anlamını taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Ergin bugünkü yazısında, "NATO dayanışmasının güçlendirilmesi bu ittifakın en büyük müttefiklerinden biri olarak Türkiye’yi de çok yakından ilgilendiriyor" yazdı.

Ergin, ABD'nin yeni dışişleri bakanı olması beklenen Antony Blinken'ın da Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini almasına dönük itirazını da önemli ölçüde NATO müttefikliği çerçevesinde gerekçelendirdiğine dikkat çekti.

Ergin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Blinken’ın geçmişte 2002-2008 yılları arasında Joe Biden’ın senatör olarak başkanlığını yaptığı Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin danışman ekibinin direktörlüğü görevini yürütmüş olması kuşkusuz ilginç bir nokta. Direktörü olduğu komitenin önüne yıllar sonra bu kez Dışişleri Bakanı adayı kimliğiyle onay almak için çıktı Blinken.

Dışişleri Bakan adayının yaklaşık beş saat süren bu oturumda yaptığı açıklamalarda kayda geçirdiği politikaların kuşkusuz Türkiye’ye dönük sonuçları, izdüşümleri var. Örneğin ittifak bağlarının güçlendirileceğini vurgulaması, NATO ittifakının ABD dış politikasında yeniden ağırlık kazanması anlamını taşıyor. NATO dayanışmasının güçlendirilmesi bu ittifakın en büyük müttefiklerinden biri olarak Türkiye’yi de çok yakından ilgilendiriyor. Ayrıca unutmayalım ki, Blinken bu perspektifi öncelikle Rusya tehdidinin çevrelenmesi bağlamında ortaya koyuyor.

Zaten oturumun soru-yanıt bölümüne geçildiğinde, Blinken, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini almasına dönük itirazını da önemli ölçüde NATO müttefikliği çerçevesinde gerekçelendiriyor. Blinken, bir soru üzerine şöyle konuşuyor:

“Stratejik, sözde stratejik bir ortağımızın Rusya gibi en büyük stratejik rakiplerimizden biri olan Rusya ile aynı çizgide olması düşüncesi kabul edilebilir değildir... Türkiye bir müttefiktir ve birçok yönden bir müttefik gibi davranmıyor. Bu, bizim açımızdan çok, çok önemli bir sınamadır. Bu konuya bakışımız çok net...”

Blinken, ayrıca uygulamaya konmuş olan yaptırımların etkisine bakılıp, başka yaptırımlara gerek olup olmayacağına buna göre karar verileceğini söylüyor. Yani yaptırımların ağırlaştırılabileceği kartını masaya koyuyor.