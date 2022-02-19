Sedat Ergin: NATO, her şeye rağmen 2022 yılı itibarıyla Türkiye’yi Batı dünyasına bağlayan, eşit temsil edildiği en önemli, en kuvvetli köprü durumunda

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, NATO'nun 2022 yılı itibariyle "Türkiye’yi Batı dünyasına bağlayan, eşit temsil edildiği en önemli, en kuvvetli köprü durumunda" olduğunu belirtti.

Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yıl dönümü vesilesiyle bir yazı kaleme alan Ergin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmaması sebebiyle AB'de Türkiye karşıtı kararların daha rahat alınabildiğini; NATO üyesi olmasının ise ittifakın karar alma mekanizmasının kendisine karşı işleyebilmesini engelleyebildiğini ifade etti.

Ergin, "Bu karşılaştırmayı yaparken, varsayım olarak Türkiye’nin üyesi olmadığı ama Yunanistan’ın üye olup istediği gibi at koşturabildiği bir NATO’nun, Türkiye açısından ne gibi sıkıntılara, sorunlara yol açacağını bir an için düşünmemiz gerekiyor" yazdı.

NATO'nun bir savunma örgütü olduğunu hatırlatan Ergin, "En güçlü bağ bir savunma örgütü üzerinden kurulunca, ilişki de güvenlik boyutu üzerinden tanımlanmış oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ergin, "NATO, her şeye rağmen 2022 yılı itibarıyla Türkiye’yi Batı dünyasına bağlayan, eşit temsil edildiği en önemli, en kuvvetli köprü durumunda" yazdı ve ekledi:

"Meselenin temeli NATO Antlaşması’nın giriş bölümünde yer alan “Taraflar, kendi halklarının özgürlüklerini, ortak mirasını ve uygarlığını, demokrasi, bireysel özgürlük ve hukuk devleti ilkelerine bağlı kalarak korumaya kararlıdırlar” hedefinin hayata geçirilmesiyle ilgili aslında"