Sedat Ergin: Mısır'la yumuşama yönünde önemli mesajlar var

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, dış politikadaki tavra ilişkin olarak, "Öyle anlaşılıyor ki, yaşanan bütün gerilimlere ve her iki tarafta da başvurulan sert söylemlere rağmen, karşılıklı çıkarların ağır basması sonucu -ilişkileri rayına oturtma- gereği son tahlilde baskın çıkıyor." düşüncesini dile getirdi. Ergin, "Mısır'la yumuşama yönünde önemli mesajlar var" yorumunu yaptı.

Ergin, "Benzer bir sürecin bir süredir Arap dünyası karşısında, özellikle de Mısır ile ilişkilerde yaşandığını gözlüyoruz. Son haftalarda Mısır’ın Akdeniz’de petrol-doğalgaz aramalarıyla ilgili ruhsat düzenlemelerini yaparken Türkiye’nin kıta sahanlığı tezlerini dikkate alan bir tutum sergilemesi, Ankara’dan Kahire’ye doğru birbiri ardına gelen bir dizi sıcak mesajı tetikledi. Ankara’nın ilişkileri onarmak yönünde bir irade gösterdiğini, Kahire’nin de kapıyı açık tuttuğunu belirtebiliriz. Ancak Şükri’nin geçen çarşamba günü Kahire’de düzenlenen Arap Birliği toplantısındaki konuşması da, burada alınan kararlar çerçevesinde 'Türkiye’nin, bir takım Arap ülkelerinde askeri güç bulundurmak dahil olmak üzere bölgedeki müdahalelerini kesinkes reddettiklerini' söylemesi, yine de bu sürecin kolay geçmeyeceğinin bir ifadesidir." görüşünü savundu.

Ergin yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada, yürütülen temaslarda Kahire’nin kendisine temel bir tehdit olarak gördüğü 'Müslüman Kardeşler' örgütünün desteklenmemesi konusunu da masaya getirdiği anlaşılıyor. Bütün bu mesajlar, Ankara’da yapılan kapsamlı bir durum değerlendirmesinin sonucu olarak Orta Doğu politikasında “Yeni bir sayfa açma” yönünde bir yönelişin artık iyice yerleştiğini gösteriyor. Bugün Mısır ile ilişkilerde dikkat çekici bir açılıma tanık olmamız, Mısır karşısında 2013 yılındaki darbeden sonra izlenen politikanın yavaş yavaş terk edilmekte olduğu anlamına geliyor.

Türkiye ve Mısır, bulundukları bölgelerin başat jeopolitik güç merkezleridir. Bu iki merkez arasındaki ilişkilerin sarsılması gibi yakınlaşmalarının da bölgesel sonuçları önemli olacaktır. Bugüne dek ilişkilerde tahakkuk eden hasarın ne kadarının telafi edilebileceği şimdilik belirsiz olsa da, normalleşme yönünde atılan adımlar yine de olumlu bir gelişmenin altını çiziyor."