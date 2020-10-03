Sedat Ergin: Karar metninde sanki AB ile hiçbir kurumsal bağlayıcı ilişkisi bulunmayan üçüncü bir ülkeden söz ediliyor

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Avrupa Birliği liderlerinin bir araya geldiği zirvenin ardından Türkiye'yle ilgili kararların duyurulduğu metinde tam üyelik hedefine hiçbir atıf yapılmamış olmasına dikkat çekti.

Ergin bugünkü yazısında, "Açıklanan metin, sanki tam üye adaylığı resmen kabul edilmiş, tam üyelik müzakereleri başlatılmış bir ülke değil, AB ile hiçbir kurumsal bağlayıcı ilişkisi bulunmayan üçüncü bir ülkeden söz ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ergin, bu duruma rağmen AB'nin ‘pozitif siyasi gündem’ başlatma kararını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi:

"Pozitif gündem’ düşüncesi 2012’den beri zaman zaman gündeme gelmekteydi. Bu kez bizzat AB’nin en üst karar organı tarafından taahhüt edilmiş olması önemlidir. Bu gündem, gümrük birliğinin güncellenmesi, yüksek düzeyde diyalog, göç konularında işbirliğinin sürdürülmesi gibi başlıklara odaklanacaktır."