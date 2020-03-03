Sedat Ergin: İdlib’deki saldırı sırasında havada kimin uçakları vardı?

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "Yeni İdlib’in güneyinde gerçekleşen bu hava saldırısının Suriye ve Rus savaş uçaklarınca birlikte icra edildiğine işaret ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı’nın bunu inkâr etmesi, sorumluluğu doğrudan Suriye’ye atfetmesi bu durumu değiştirmiyor." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Birden çok kaynak tarafından aktarılan bilgiler, İdlib’in güneyinde Balyun’daki Türk askeri konvoyuna düzenlenen ilk hava saldırısının ardından konvoydaki askerlerin buradaki binalara girerek savunma düzeni aldıklarını, buna karşılık uçakların bir süre sonra yeniden gelerek bu kez doğrudan bu binaları bombaladıklarını ve askerlerin büyük bir bölümünün bu şekilde şehit olduğunu gösteriyor. Asker kökenli güvenlik uzmanı Metin Gürcan, Al Monitor web sitesinde bu konuda çıkan yazısında saldırılara 2 Rus Su-34 ve 2 Suriye Su-22 tipi savaş uçağının katıldığını yazıyor. Gürcan’a göre ikinci saldırıda askerlerin çekildikleri binaların üstüne muhtemelen Rus uçakları tarafından KAB-1500 L tipi tahrip gücü yüksek güdümlü bombalar bırakılmıştır." ifadesini kullandı.

Ergin şunları kaydetti:

Aktardıklarımız ölümle sonuçlanan vakaları konu alıyor. Ancak bu hadiselerin dışında Rus savaş uçaklarının İdlib’de Türk birliklerinin bulunduğu yerlere yakın noktaları bombaladıkları pek çok durumun yaşandığı da bir sır değildir.

Tabii hava sahasındaki bütün hareketlerin komuta kontrolünün Hmeymim’deki Rus hava üssündeki harekât merkezinden yapıldığını da önemli bir ayrıntı olarak kayda geçirelim.

Son saldırı da dahil olmak üzere Rusya’nın İdlib hava sahasındaki sorumluluğunu doğru parametreler üzerinden değerlendirebilmek için bütün bu verileri göz önünde bulundurmakta yarar var.

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