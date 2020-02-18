Sedat Ergin: İdlib’de yerinden olanların sayısı 900 bine yükseldi, 64 bin kişi ‘açıkta’ yaşıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Suriye’deki çatışmaların merkezinde olan İdlib kentinde 1 Aralık 2019’dan bu yana yerinden olanların sayısının 900 bin, açık alanda yaşayanların ise 64 bin kişi olduğunu yazdı. Ergin, “İdlib’de yerinden olan yarım milyon çocuk ne olacak?” diye sordu.

Ergin, “Yerinden olan insanların en acil, en hayati sorunları başlarını sokacak bir barınak bulabilmektir. HNAP’nin İdlib’deki saha çalışmasına dayanarak hazırladığı raporda, aralık sonrasındaki dalgada iç göç yaşayan 832 bin kişinin (toplam 158 bin 212 aile) nasıl barındığı konusunda verdiği rakamlar durumun ciddiyetini anlatmak bakımından çok çarpıcıdır. Buna göre, bu toplam içindeki 174 bin kişi geldikleri yeni yerleşimlerde kendilerine evlerini açan başka ailelerin yanına sığınmıştır. 140 bin kişi ise zaten var olan çadır kamplara yeni konuklar olarak eklenmiştir. 128 bin kişi gittikleri yeni yerleşimlerde kiraladıkları evlere yerleşmiştir. Ayrıca, toplam içinde 123 bin kişi tamamlanmamış olan inşaatlara sığınırken, 102 bin kişi kamplar dışında kendi kurdukları çadırlarda yaşamaktadır. 72 bin kişi ise ‘toplu merkezler’ denilen yerlere sığınmıştır. Bu merkezlerden göçmen barınağına dönüşen camiler, okullar ve fabrika gibi yerleri anlıyoruz. Şimdi daha rahatsız edici bir bölüme geliyoruz. Rapora göre 64 bin kişi açık alanda yaşamaktadır. 'Ağaç altında' (under trees) diye bir kategori daha var. Bu koşullarda yaşayanların sayısı 18 bin olarak veriliyor. 'Ev' ve 'diğer' şeklindeki iki ayrı kategori altında gösterilenlerin sayısı da 9 bindir.” İfadesini kullandı.

Ergin yazısında şunları kaydetti:

Şimdi bütün bu veriler içindeki en üzücü bölüme geçelim. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) raporuna göre, yerinden olan yaklaşık 800 bin kişiden yüzde 60’ı çocuk (480 bin), yüzde 21’i kadındır. OCHA raporunda bu saptamanın ardından “Yer değiştirme nedeniyle en çok sıkıntıya maruz kalanlar kadınlar ve çocuklardır” deniliyor. Raporda "u da belirtiliyor.

"Bu durum Halep’in batı kırsalında Atarib bölgesinde binlerce ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bir gecede yaşanmıştır. Bu aileler, kaçarken yanlarında götürebildikleri bazı eşyalarını da almış ve ısınabilmek için mobilya dahil bulabildikleri ne varsa yakmaktadırlar. Bazı aileler kendilerini soğuktan koruyabilmek için paralarını birleştirerek, üstü, kapısı, pencereleri açık, henüz inşaatı tamamlanmamış barakalar satın almaktadır. 11 Şubat (Salı) akşamı Killi’de ısınmak için kampta yaktıkları malzemelerin yaydığı zehirleyici gazı teneffüs eden beş kişi ölmüştür. Salt iklim koşullarından dolayı yardıma ihtiyaç duyan insanların sayısı 448 bindir.

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