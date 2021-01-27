Sedat Ergin: Gezi davasıyla ilgili istinaf kararı ne anlama geliyor?

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin geçen cuma günü açıkladığı “bozma” kararı sonucu, üç yıldır Türk kamuoyunda yakından izlenen ve aynı zamanda Türkiye ile Avrupa Birliği, özellikle de Avrupa Konseyi arasındaki ilişkilerde hassas bir gündem maddesi haline gelen Gezi davasında yeni bir zemine geçilmiştir. Bu karar, Gezi davasının yeni suçlamalar dahil edilerek ve ayrıca başka davalarla birleştirilerek genişlemesi ihtimaline kapıyı açmıştır." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Sonuçta istinaf mahkemesinin bozma kararı ışığında Gezi davası İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülecektir. Ancak yeniden yargılama sürecinin nasıl yol alacağı, ne kadar genişleyeceği bu aşamada ucu açık bir sorudur." ifadesini kulandı.

Ergin,"Öncelikle, bir taraftan istinaf mahkemesinin talebi doğrultusunda suç duyurularının ve davaların birleştirilmesi taleplerinin sonuçlanması, diğer yandan Yargıtay’ın Çarşı davasıyla ilgili kararını vermesi beklenecektir. Kaldı ki, yeniden yargılama sonunda birinci derece mahkemede verilecek karar bir kez daha istinaf mahkemesinin önüne gelecek, buradan çıkacak sonuca göre muhtemelen bir sonraki aşamada bu kez temyiz için Yargıtay’a gidecektir. Bütün bu ihtimaller her halükârda Gezi davasının bir hayli uzun bir zamana yayılabileceğine işaret ediyor." görüşünü savundu.