Sedat Ergin Gara operasyonunu yazdı: TSK, mağaradaki rehinelerin  çarşamba sabahı öldürülmüş olduklarını cuma akşamı öğrenmiş oldu

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, 13 vatandaşın şehit olduğu Gara operasyonunu yazdı.

Ana harekâtın çarşamba sabahı başladığını hatırlatan Ergin, “Harekâtın ilk gününde üç şehit bu sırada çıkan çatışmalarda verilmiştir. Çatışmalarda şehit olan ikisi subay biri astsubay üç askerin cenaze töreni 12 Şubat Cuma günü Ankara’da yapıldı. Akar, beraberinde TSK komuta kademesi olduğu halde 13 Şubat Cumartesi sabahı Şırnak’a intikal etti. Çarşamba sabaha karşı kara harekâtının başlamasıyla özel kuvvetler Gara’da çeşitli noktalara inmiştir. Orgeneral Güler’in açıklamasına göre, bölgedeki çatışmalar harekâtın birinci ve ikinci günleri (çarşamba–perşembe) sürmüştür. Güler, 'Üçüncü gün bu mağaraya geldik' diyor, rehinelerin bulunduğu mağarayı kastederek. Yani cuma günü..." ifadesini kullandı.

Ergin yazısında şunları kaydetti:

Bakan, “Teslim alınan birinci terörist tarafından içeride 7 terörist ve alıkonan 13 kişinin olduğu, 13 kişinin sözde mağara sorumlusu Sorej (kod ismi) tarafından hava hücum harekâtının başlangıcında, yani 5.45 civarında başlarına birer kurşun sıkılarak şehit edildikleri ifade edildi” diyor. Sorej kod isimli teröristin adı Kamuran Ataman’dır.

Bu durumda TSK, mağaradaki rehinelerin daha çarşamba sabahı öldürülmüş olduklarını cuma akşamı öğrenmiş olmaktadır. Bu açıklamalardan, teröristin rehineleri çarşamba sabaha karşı 02.55’te başlayan ilk hava bombardımanı üzerine değil, saat 05.45’te helikopterlerin yakın araziye özel kuvvetleri indirdiği, yani kendilerine dönük operasyonu fark ettikleri noktada şehit ettiği ortaya çıkıyor.

Bu noktada operasyonun görev tanımının kendiliğinden değiştiği, rehineleri kurtarma misyonundan teröristlerin yakalanarak ya da etkisiz hale getirilerek rehinelerin naaşlarının alınması hedefine yöneldiği tespiti yapılabilir."