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 Sedat Ergin: Gara’daki katliam, Biden yönetimi için göz açıcı olmalı

Joe Biden

16 Şubat 2021 08:18

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Irak Gara’da 13 vatandaşın PKK tarafından şehit edilmesine ilişkin olarak, “Gara’daki katliam, Biden yönetimi için göz açıcı olmalı” yorumunu yaptı.

Ergin yazısında, “Son hadisede PKK’nın mağarada alıkoyduğu 13 vatandaşımızı hunharca katletmesinin, PKK terörüyle mücadelenin ciddiye alınması gereği açısından bütün uluslararası camiaya dönük göz açıcı bir icra etki etmesi gerekir.” düşüncesini dile getirdi.

Ergin, “Gara’daki katliam, ABD’deki Biden yönetimine, yola koyulduğu bir sırada, Türkiye ile ilişkilerinde bir çıban başı haline gelen YPG sorununa yeni bir gözle eğilmesi, bu konudaki tutumunu somut olgular üzerinden gözden geçirmesi için bir vesile olmalıdır.” ifadesini kullandı.

Hürriyet yazarıSedat ErginIrakGarakatliamABDBidenyönetimYPG
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