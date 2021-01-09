Sedat Ergin: Galiba çanlar artık Donald Trump için çalıyor

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, ABD'de 20 Ocak'ta başlayacak yeni dönemde Başkan Donald Trump'a bazı soruşturmalar açılabileceğine dikkat çekerek, "Galiba çanlar artık Donald Trump için çalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bugünkü yazısında Georgia'da yapılan seçimlerle Kongre'nin üst kanadı Senato'da da Demokratların çoğunluğu sağladığına dikkat çeken Ergin, Kongre'nin komisyonlarında da Trump'a soruşturmalar açılabileceğini ifade etti

Ergin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sherwin, önceki gün “Sadece binadan içeri girenlere değil, bütün aktörlere bakıyoruz. Yardımcı, kolaylaştırıcı rol oynayanlar var mı, ona da bakıyoruz...Eğer delil suç tanımına uyuyorsa, suçlama getirilecektir” diye konuşmuştur.

Zaten Trump’ın geçen çarşamba günü olayların başlamasından sonra “Sizi seviyoruz” dediği göstericiler için perşembe günü birden “Demokrasimizi lekelediler” açıklamasını yapma noktasına gelmesi, hukuk danışmanlarından kuvvetli uyarılar aldığına işaret ediyor. Trump, son açıklamasıyla 6 Ocak olaylarıyla arasına mesafe koyma çabasına girmiştir.

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Ayrıca, 20 Ocak’tan sonra yeni döneme girilmesiyle birlikte Trump’ın başkanlığı sırasındaki bütün tasarruflarıyla ilgili çok ciddi bir sorgulamanın yapılacağı, geriye dönük dört yıl içinde dış politikadan ekonomiye kadar her alandaki icraatının büyüteç altına yatırılıp didik didik edileceği anlaşılıyor.

Temsilciler Meclisi’nden sonra Senato’da da çoğunluğun Demokratlar’a geçmiş olması, Kongre’deki komisyonlarda açılabilecek muhtemel soruşturmaların da Trump açısından sıkıntı yaratabileceğine işaret ediyor.

Galiba çanlar artık Donald Trump için çalıyor.