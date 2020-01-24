Sedat Ergin ‘FETÖ’ davalarını yazdı: Her 100 sanıktan 37’si beraat etti

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, “Metin İyidil hakkındaki mahkûmiyet kararını bozan ve kendisini tahliye eden istinaf mahkemesi kararından sonra meydana gelen gelişmeler önemli bir tartışmaya yol açtı. Bu tartışmanın sonuçlarından biri, dikkatlerin yeniden 15 Temmuz darbe davalarına çevrilmesi oldu” düşüncesini dile getirdi. Ergin, 'FETÖ' davalarında her 100 sanıktan 37'sinin beraat ettiğini belirtti.

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Ergin, “Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminden sonra bu kalkışmayı konu alan toplam 289 dava açıldı. Ağır ceza mahkemelerinde görülen bu davalardan 272’sinde karar açıklandı, 17 dava ise halen sürüyor. Davaların yüzde 94’ü sonuçlanmış. Toplam 7 bin 124 sanığın yargılandığı 272 darbe davasında çıkan kararlarda 1.225 sanığa ağırlaştırılmış müebbet (bazıları için birden çok), 1.180 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi. Bunları tek bir kümede topladığımızda 2 bin 405 gibi bir rakama ulaşıyoruz ki, bu da yargılanan sanıkların yüzde 33.76’sının darbeye teşebbüsten ya ağırlaştırılmış müebbet ya da müebbet hapis cezasına çarptırıldığını gösteriyor. Bu toplam içinde 1.544 sanık hakkında 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verilmiş. Beraat eden sanıklara gelirsek, karşımıza 2 bin 648 gibi bir toplam çıkıyor. Bu durumda her 100 sanıktan 37’sinin beraat ettiğini anlıyoruz” ifadesini kullandı.

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