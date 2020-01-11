Sedat Ergin: Erdoğan'ın iş birliği çağrısının karşılık bulabilmesi için Ankara Doğu Akdeniz’e dönük diplomasisinin ayarlarını gözden geçirmeli

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TürkAkım'ın açılış töreninde yaptığı Doğu Akdeniz'de iş birliği çağrısının karşılık bulabilmesi için Ankara'nın bölgeye dönük diplomasisinin ayarlarının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ergin, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı basın toplantısında kullandığı "Masaya oturalım" ifadelerinin Suriye, İsrail ve Mısır'a dönük olduğunu ifade etti. Tecrübeli gazeteci, "Böyle bir işbirliği ortamının yaratılabilmesi, bu sorunların çözümü amacıyla müzakere masasına oturulabilmesi için öncelikle bu ülkelerle ilişkilerde asgari düzeyde bir normalleşmenin tesis edilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ergin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Erdoğan’ın işbirliği ve ‘Masaya oturalım’ çağrıları muhatap olarak kuşkusuz Suriye’nin yanı sıra İsrail ve Mısır’a da gidiyor. Türkiye, Doğu Akdeniz’e sahildar bu ülkelerle müzakere yapma arzusu taşıdığını en üst düzeyde ifade etmiş oluyor.

Ancak böyle bir işbirliği ortamının yaratılabilmesi, bu sorunların çözümü amacıyla müzakere masasına oturulabilmesi için öncelikle bu ülkelerle ilişkilerde asgari düzeyde bir normalleşmenin tesis edilmesi gerekiyor. Diyaloğunuz olmayan ülkelerle nasıl işbirliği yapacaksınız? Bu durum İsrail ve Mısır açısından özellikle geçerlidir. Türkiye’nin bugün Kahire ve Tel Aviv’de büyükelçisi bile yoktur.

Bu iki ülke ile ilişkilerde geride bıraktığımız yıllarda ciddi bir gerilemenin yaşanması, 2020’li yılların başında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kendisini bir kuşatılmışlık içinde bulmasında yabana atılmayacak bir faktördür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği işbirliği mesajlarının uygulama imkânı bulabilmesi için öncelikle Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e dönük diplomasisinin ayarlarının gözden geçirilmesi ihtiyacı vardır.