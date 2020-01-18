Sedat Ergin, Erdoğan’ın hâkimlere yaptığı çağrıyı yorumladı: Hayata geçirilebilmesinin imkânı yok

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta yaptığı bir konuşmada, yüzüne kezzap atılan Berfin Özek’in davasına atıfta bulunarak hâkimlere yaptığı “yasa maddelerine değil vicdanlarına kulak vermeleri” çağrısını yorumladı.

TIKLAYIN | Erdoğan’dan yargı mensuplarına: Kanunları sayfaları arasındaki maddeleri değil vicdanınıza kulak verin

Ergin, “Bir an için bu doktrine dayanan bir hukuk düzenine geçtiğimizi ve hâkimlerin önlerine gelen dosyalarda yasa maddelerine bakmakla birlikte vicdanlarının sesine öncelik verip kendi ölçülerine göre kararlar vermeye başladıklarını düşünelim. Kendimizi nasıl bir hukuk ortamında bulurduk?

Muhtemelen, aynı suç fiilleri karşısında her hâkim kendi vicdani ölçülerine göre hüküm vereceği için kararların mahkemeden mahkemeye farklılık göstereceği büyük bir dağınıklık durumu ortaya çıkacak olurdu” görüşünü savundu.

Hukuk tarihinin subjektif ölçütlereden objektif kuralların belirleyici olduğu bir hukuk düzenine geçtiğinin altını çizen Ergin, “Bütün bu açılardan baktığımızda Cumhurbaşkanı’nın yaptığı çağrının hayata geçirilebilmesi imkânı yoktur. Ancak Erdoğan’ın bu çıkışı söz konusu mahkeme kararıyla ilgili toplumdaki infiale kuvvetli bir şekilde tercüman olmak bakımından yararlı görülebilir” düşüncelerini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Erdoğan, engelli vatandaşların kamu kuruluşlarına atama töreninde, " Geçenlerde bir olay daha yaşadık. Bir namussuz, bir alçak, meşru olmayan bir yaşamla maalesef bir kıza, onunla beraber yaşıyor neyse, asit veya kezzap yüzüne atıyor ve tabii bir göz gidiyor. Mahkemenin verdiği ceza ortalama 13 yıl. Ben soruşturuyorum, bana verilen cevap şu; kanunun diyorlar en yüksek oranı bu. Şimdi ben de diyorum ki bunu da bizim getirdiğimizi söylüyorlar. Ben de diyorum ki, arkadaşlar siz niye kanun diyerek bize böyle bir cevap yolunu buluyorsunuz? Ben kanundan bahsetmiyorum, ben haktan bahsediyorum, hukuktan, adaletten bahsediyorum. Siz burada hakkı, hukuku, adaleti arayacaksınız. Böyle bir olay kendi kızının başına gelmiş olsa orada bu olayı nasıl değerlendirirsin? Kanunlara mı bakacaksın? Yoksa böyle bir hak olur mu böyle bir adalet olur mu buna bakacaksın. Buradan tüm yargı dünyasına sesleniyorum; bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil vicdanınıza kulak verin. Her zaman söylüyorum benim yolum kanun yolu değil hukuk yoludur" ifadelerini kullanmıştı.

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