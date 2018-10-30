Sedat Ergin: En başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazançlı çıkmıştır

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, geçen cumartesi günü İstanbul’da Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa’nın katılımıyla gerçekleştirilen dörtlü liderler zirvesini yorumladı.Yazar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Rusya lideri Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa lideri Emmanuel Macron’un dörtlü zirveyle kazançlı çıktığına dikkati çekti. Öte yandan yazar, Türkiye'nin bu inisiyatifi üstlenerek, zirveye ev sahipliği yaparak, bütün dünyanın önünde kendisini Suriye sorununun çözümünde söz sahibi başat aktörlerden biri olarak tescil ettirdiğini vurguladı.

"İki önemli aktör fotoğrafta yok"

Sedat Ergin, İstanbul zirvesinin Suriye sorununun çözümüne dönük uluslararası çabalara ilişkin formatlar açısından değerlendirildiği takdirde, BM Güvenlik Konseyi kararlarının yetkilendirdiği Cenevre eksenli bir çerçevenin söz konusu olduğunu, Türkiye, İran ve Rusya’nın bir araya geldiği üçlü Astana formatıyla ilişkilendiğine dikkati çekti. Bunların yanı sıra iki önemli aktör, ABD ve İran'ın eksikliğini işaret eden Ergin, "Buna karşılık, hem Erdoğan hem Putin, yaptıkları açıklamalarla İran’ı sahiplenerek Astana’daki ortaklarının gönlünü alma çabasında göründüler. Yakın bir zamanda Türkiye, İran ve Rusya arasında üçlü bir cumhurbaşkanları zirvesinin düzenleneceğinin duyurulmuş olması, Astana formatının gözden çıkarılmayacağını gösteriyor."

Sedat Ergin'in "İstanbul zirvesinden herkes kazançlı çıktı" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz