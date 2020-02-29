Sedat Ergin: Ege üzerinden başlayacak bir göç dalgasında yeni çocuk ölümlerinin sorumluluğu Türkiye'ye çıkartılacaktır

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Suriye ordusunun İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıları engellemeyeceğine yönelik haberlere ilişkin, "Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilerin sınırdan çıkışlarının serbest bırakılması yönündeki eğilimin etraflıca tartışılmasında da sayısız yarar var. Çünkü, bu takdirde Ege üzerinden başlayacak bir göç dalgasında yaşanacak hadiselerin, örneğin muhtemel yeni çocuk ölümlerinin sorumluluğu Türkiye’ye çıkartılacaktır." yorumunu yaptı.

Ergin, "İdlib’de halen yaşanmakta olan insani felaket karşısında tek başına örnek bir duyarlılık sergileyen Türkiye, ayrıca yaklaşık 3.7 milyon Suriyeliye âlicenaplık göstererek sahip çıkmasının sağladığı büyük bir haklılık zemininde duruyor. Bu zemini sarsabilecek hareketlerden uzak durulmalıdır." ifadesini kullandı.

Ergin, "Hepsinden önemlisi, dış politikanın bütün ayarlarının elden geçirilmesi ihtiyacının artık ertelenemeyecek bir eşiğe gelmiş olmasıdır. Batı ile çatıştıktan sonra Rusya’ya yönelme siyasetinin sınırlarına ulaşmış bulunuyoruz. Türkiye, karşı ağırlıkları olmaksızın tek başına Rusya ile karşı karşıya kalmanın risklerini sınamak bakımından göz açıcı bir tecrübe yaşıyor. Kuzey komşumuz ile ilişkilerin daha dengeli bir şekilde yürütülmesi gereği üzerinde giderek güçlenen bir konsensustan söz edilebilir. Ve bugün Türkiye İdlib’de yaşadığı ve Rusya kaynaklı olan sıkıntılar karşısında destek için Batı’nın kapısını çalıyor, NATO’dan yardım istiyor." düşüncesini dile getirdi.

Ergin yazısında şunları kaydetti:

Olması gereken, dış politikanın bu tür sert geçişlere savrulmadan yürütülmesidir. ABD cephesinde yaşanan bir dizi sorun nedeniyle bu ülkeyle ilişkilerin önünde kısıtlar söz konusudur. Türkiye’nin ne yapıp yapıp Avrupa ile bir normalleşmeye yönelmesi, dış politikanın bütün boyutlarıyla daha dengeli bir çerçeveye oturması bakımından elzemdir.

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