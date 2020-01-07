Sedat Ergin: Ecevit'in "Felaket olur" uyarısı bugün Irak'ta gerçeğin kendisi olarak karşımızda duruyor

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ABD'nin Orta Doğu'daki varlığını değerlendirdi. Son gelişmelerin ABD Başkanı Bush'un 2003'teki Irak müdahalesinden bu yana Orta Doğu'da süren istikrarsızlığın en tehlikeli aşaması olduğunu söyleyen Ergin, eski başbakan Bülent Ecevit'in 2002'de yaptığı bir konuşmada Irak’a yapılacak bir müdahalenin felaket olacağına ilişkin söylediği sözleri hatırlattı.

Ergin, ABD-İran arasında yaşanan son gelişmeleri ABD'nin Orta Doğu politikası açısından değerlendirdiği yazıda, 2003'te Irak'a müdahale edilmesinden önce Ankara'nın Saddam Hüseyin rejiminin çökmesiyle İran'ın bölgede güçlü konuma geleceğine dair yaptığı uyarıyı hatırlattı. Ergin, Ankara'nın bu tahmininin son gelişmeler ışığında doğru çıktığını söyleyerek Ecevit'in "Irak'a müdahale felaket olur" sözlerinin doğru çıktığını yazdı.

Sedat Ergin'in yazısından ilgili bölüm şöyle:

"ABD’nin Irak’a yerleşmesinden ne kadar rahatsızlık duysa da, İran’ın ABD’nin Saddam Hüseyin’i devirmesini yine de dışa vurulmayan bir memnuniyetle karşıladığını tahmin etmek güç değildir. Bugün Irak’ta siyasi nüfuz açısından başat aktör konumundadır İran... Ve ABD ile açık bir çatışma içindedir bu ülkede.

ABD son hadiseden sonra vatandaşlarını can havliyle bir an önce Irak’tan çıkartmaya çalışırken, Ecevit’in yirmi yıl önceki “Yapmayın, felaket olur...” uyarısını bugün hatırlayan Amerikalı var mı acaba?"