Sedat Ergin: Ebrar Karakurt’u bir sembol kimliğiyle özellikle önemsiyorum

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çin Halk Cumhuriyeti’ni yendikten sonra zafer kutlaması için sahada hep birlikte çektirdiği fotoğrafın kendisini etkilediğini belirtti. Ergin, "Türkiye’de kadınların kendilerini kuvvetli bir şekilde ortaya koyabilmelerinin olabilecek en güçlü ifadelerinden biri aslında. Onlar yumruklarını sıkıp kollarını iki yana yükseltirken aynı zamanda bütün Türk kadınları adına kısa, yalın ama çok etkili bir cümle kurmuş oluyorlar: “Buradayız, güçlüyüz, yenilmiyoruz, bundan sonra da kazanacağız...” düşüncesini dile getirdi.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin Halk Cumhuriyeti’ni yendikten sonra

Ergin yazısında, "Bir yönüyle her gün TV haber bültenlerinde, gazetelerin üçüncü sayfalarında karşımıza çıktığı haliyle katledilen, dövülen, aşağılanan kadın haberlerinin ardından ayrı bir boyuta geçmiş oluyoruz onların başarılarıyla. Çoğumuzu kahreden bütün o lanetli haberlerin üzerine kalın bir çizgi çekiyorlar aslında. Gerçeklikte, Türkiye’de eskiden beri var olan, kadını dışlayan, onu yok sayan, eşiti görmeyen, ikincil bir kimliğe, geri bir toplumsal role iten, korumasız bırakan, hatta bundan haz duyan -erkek baskın- zihniyeti de filenin üstünden baş aşağı çeviriyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Ergin şu ifadeleri kullandı:

"Bu yönüyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki temel hedeflerden birinin hayata geçtiğini görüyorum o fotoğrafta; evine hapsedilmiş olan kadının özgürleştiğini, toplumda her alanda başat bir rol oynadığını...

Eğer çağdaşlığı başka bir dizi göstergenin yanı sıra, aynı zamanda kadının eşitliği, toplum içinde her türlü ayrımcılıktan uzak tutulması, yaratıcı gücünün ve enerjisinin seferber edilmesi olarak anlıyorsak, evet, bu fotoğraf Cumhuriyet modernitesinin bu düzlemdeki gücünü de bize anlatıyor.

Kendi hayatlarına sahip çıkan, sağlam kişilikleri olan ve bunu ortaya koymaktan çekinmeyen güçlü bireyler onlar. Galiba en çok da Ebrar Karakurt’u bir sembol kimliğiyle özellikle önemsiyorum. Çünkü birey olarak alışılagelmiş kalıpları kırıp, istediği gibi olabilme, istediği gibi görünebilme iradesini yansıtıyor. Mesele saçının pembe rengi değil tabii; Ebrar, kendisini rol modeli olarak gören bütün küçük kızlara da “Hepiniz güçlü bireylersiniz, kendinizle ilgili kararlarınızı çekinmeden özgürce alabilirsiniz” mesajını vermiş oluyor."