Sedat Ergin: Dünkü Erdoğan-Putin buluşması önceki zirvelerden önemli bir şekilde ayrılıyor

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün (29 Eylül 2021) Soçi’de yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde “Dünkü Soçi buluşmasının bundan önceki zirvelerden önemli bir şekilde ayrıldığını söylemek mümkün” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Putin’in 2018’den bu yana gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin içeriğini hatırlatan Sedat Ergin, “Son yıllardaki Suriye odaklı zirvelere baktığımızda, Erdoğan ve Putin, genellikle önceden iki ülkenin güvenlik bürokrasileri tarafından yürütülen hazırlıklarla olgunlaştırılmış bir müzakere zemininde karşı karşıya gelirdi. Bunun sonucunda zirve toplantıları, altına imza atılan somut mutabakatların duyurulmasıyla sonuçlanır, kameraların karşısında yapılan ortak basın açıklamalarından uluslararası kamuoyuna olumlu bir mesaj yayılırdı.” dedi.

Ergin yazısını şöyle bitirdi:

"Dünkü Soçi buluşmasının bundan önceki zirvelerden önemli bir şekilde ayrıldığını söylemek mümkün. Muhtemelen tarafların özellikle İdlib’e ilişkin farklı tutumları arasında bir uzlaşı noktasının henüz bulunamaması da bu durumda rol oynuyor.

Önümüzdeki dönemde kritik soru, 5 Mart 2020’de İdlib’de sahada tescil edilen statükonun değişip değişmeyeceğidir. TSK’nın bulunduğu bölgede kalan M-4 karayolunun akıbetini yakından izlemekte yarar var."

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