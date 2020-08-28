Sedat Ergin: Doğu Akdeniz'deki yeni oyuncu Birleşik Arap Emirlikleri

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Atina-Ankara hattında Doğu Akdeniz gündemli krize birçok ülkenin dahil olduğunu ifade ederken, gerilimdeki yeni aktörlerden birinin Türkiye ile birçok konunda karşı taraflarda yer alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğuna dikkat çekti.

Ergin bugünkü yazısında BAE'nin geçen cumartesi günü 4 savaş uçağını Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki Suda hava üssüne gönderdiğini vurguladı.

Sedat Ergin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu arada, aslında bölgenin uzağından gelip Doğu Akdeniz’de boy gösteren yeni bir aktörden de söz etmemiz gerekiyor: Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)...

Son yıllarda Türkiye ile hemen hemen her konuda kendisini bölgesel bir rekabet içinde gören, Türkiye’ye karşı her ittifaka destek çıkan BAE, geçen cumartesi günü 4 savaş uçağını Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki Suda hava üssüne gönderdi. BAE F-16’larının Yunan savaş uçaklarıyla ortak eğitim uçuşu yapacakları anlaşılıyor.

BAE, Libya’daki iç savaşta Türkiye’nin desteklediği Ulusal Uzlaşı Hükümeti’ne karşı savaşan Halife Hafter’e açık destek vererek de Doğu Akdeniz denklemine girmiş bulunuyor. Bu arada, geçen temmuz ayı başında Libya’da TSK’nın hava savunma sistemleri kurduğu Trablus’un güneybatısındaki Vatiyye hava üssüne düzenlenen saldırının, Mısır’daki Sidi el Barani Üssü’nden kalkan BAE savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiği yaygın bir kanaat.