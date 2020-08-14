Sedat Ergin: Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yakın gözükmüyor

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Doğu Akdeniz'de kıyıdaş olan ana aktörlerin çok farklı tezleri olduğunu, bu sebepler de farklılıkların kolay giderilebilecek olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Ergin, bugün Hürriyet'teki köşesinde, "Anlaşmazlıkların çok sayıda tarafının olduğu dikkate alındığında bulunabilecek çözümlerin ikili değil çoklu müzakereleri gerektireceği de aşikâr" yazdı

Ergin, mevcut şartlarda kısa vadede diplomatik bir çözüme ulaşılmasının mümkün görülmediğini ifade etti ve ekledi: "Gerçekçi bir şekilde bakarsak, diplomasi yoluyla bir çözüm kısa vadede ufukta görünmüyor. Bu durumda Akdeniz’in önümüzdeki dönemde bir yüksek gerilim hattı olarak uluslararası politikanın gündemine yerleşeceğini söylemek hata olmaz".