Sedat Ergin: Dışişleri Bakanı’ndan Mısır’a sıcak mesajlar var

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mısır'a sıcak mesajların gönderildiğini yazdı.

Ergin, "Doğu Akdeniz’de yakın dönemde ortaya çıkan son gelişmelerin Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin üzerine oturduğu zeminin dengesinde yeni bir durum yarattığını teslim etmek gerekir. Nitekim Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, aynı programda Türkiye’nin Mısır ile bir deniz yetki alanları anlaşmasını imzalama arzusunu telaffuz ediyor, 'Libya ile imzaladığımız anlaşmadan sonra benzer bir anlaşmayı Mısır ile yapabileceğimizi söyledik' diyor. Bakanın ifadesine göre, Türkiye’nin bu tutumu Dışişleri’nin bu dosyaya bakan genel müdürü (Büyükelçi Çağatay Erciyes) tarafından Mısır’ın Ankara’daki Maslahatgüzarı’na (Amr Hamamy) iletilmiş." ifadesini kullandı.

Ergin, "Çavuşoğlu’nun açıklamalarında Kahire’ye giden başka sıcak mesajlar da var. Örneğin, Mısır’ın gerek Yunanistan gerek Kıbrıs Rum Yönetimi ile imzaladığı münhasır ekonomik bölge anlaşmalarında 'Türkiye’nin kıta sahanlığı alanına girmediğine' dikkat çekiyor." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Bütün mesele de Mısır ve İsrail gibi ülkelerin Türkiye’nin yapmak istediği bu açılımlara nasıl bakacakları sorusunda karşımıza çıkıyor. Her halükârda Mısır ile ilişkilerde yakından izlenmesi gereken yepyeni bir durumun ortaya çıktığını görüyoruz. Ancak Dışişleri Bakanı’nın dediği gibi, bir kere bozulduktan sonra düzelmesi o kadar kolay olmuyor..." görüşünü savundu.

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