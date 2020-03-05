Sedat Ergin:  Bugünkü zirve Erdoğan ile Putin’in arasında herhalde en zor görüşme olacak

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, İdlib’deki hava saldırısında 34 askerin şehit olmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin zorlu olduğunu dile getirdi.

Ergin, "Sahada silahların susmasına yol açacak, barış kapısını yeniden aralayacak bir ateşkes kararı bu zirvenin en kayda değer başarısı olacaktır. Her iki cumhurbaşkanının da zirveden bir başarısızlık öyküsüyle ayrılmak isteyeceklerini zannetmiyoruz. Ümit edelim, bütün zorluklara rağmen bir uzlaşı noktasında buluşurlar ve 17 Eylül 2018’de olduğu gibi herkes derin bir nefes alır." ifadesini kullandı.

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