Sedat Ergin: Bugün yaşadığımız sorunlar ne kadar ağır olursa olsun, Türkiye’nin geleceğini çocukların sahipleneceği bilmek hepimize cesaret vermeli

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin kaleme aldığı yazıda, "Bugün yaşadığımız sorunlar ne kadar ağır olursa olsun, içinde bulunduğumuz yüzyılda Türkiye’nin geleceğini bugünün çocuklarının sahipleneceğini biliyor olmak hepimize cesaret vermelidir." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Bugün vesilesiyle altını çizmemiz gereken bir nokta da 23 Nisan 1921 tarihinde açıklanan bu bayramının Atatürk tarafından 1929 yılında aynı zamanda ‘Çocuk Bayramı’ ilan edilmesidir. Cumhuriyet’in kurucusunun bu kadar önemli bir günü çocuklara armağan etmesinin gerisindeki düşünceye bakmamız gerekir. Atatürk’ün bu kararını ilk Meclis’in kurulmasının temsil ettiği anlamın, içerdiği değerlerin korunup yüceltilmesinin çocuklar üzerinden Cumhuriyet’in gelecek nesillerine zimmetlenmesi olarak da görebiliriz." ifadesini kullandı.

Ergin, "Bu açıdan baktığımızda bugün yaşadığımız sorunlar ne kadar ağır olursa olsun, içinde bulunduğumuz yüzyılda Türkiye’nin geleceğini bugünün çocuklarının sahipleneceğini biliyor olmak hepimize cesaret vermelidir. Bir an için tam bir yüzyıl önce Meclis kurulduğu günkü Ankara’nın koşullarını hatırlayalım. 23 Nisan 1920 günü en önde Mustafa Kemal Paşa olmak üzere Ulus’taki o iki katlı binadan içeri giren bir grup insanın azmi ve adanmışlığı bizleri 2020’ye getirdi. Türkiye’nin o günkü koşullarıyla bugünkü durumunu karşılaştırdığımızda, ayrıca beşeri sermayesinin bugünkü gelişkinliğini hesaba kattığımızda, gelece güvenle bakmamız için yeteri kadar neden vardır, her şeye rağmen..." görüşünü savundu.

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