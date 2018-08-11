Sedat Ergin: Brunson'un iddianamesi doğrudan ABD istihbaratını suçluyor

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, köşesinde rahip Andrew Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya’nın hazırladığı iddianame üzerinden Brunson'un şahsında doğrudan ABD istihbaratının suçlandığına dikkati çekti. Ergin, Türk-ABD ilişkilerinde tüm zamanların en önemli krizlerinden birine yol açtığını belirttiği 'Brunson'un iddianamesi için, "Brunson iddianamesi... Davanın ana sanığı Brunson mu, yoksa ABD istihbaratı mı?" sorusunu vurguladı.

Yazar Ergin, iddianame metninde ABD istihbaratını hedef alan suçlamaları şöyle özetledi:

"ABD’li rahip Andrew Brunson’ı konu alan iddianamede karşımıza her türlü insan çıkıyor: PKK’lılar, FETÖ’nün sivil imamları, Suriyeli mülteciler, İsrailliler, misyonerler, CIA ajanları, ABD’li asker emeklisi istihbaratçılar gibi...

Bunlar arasında CIA ajanı olduğu ileri sürülen bazı kişiler açıkça isimleri verilerek kayda geçiriliyor bu metinde. İddianamenin ana eksenini oluşturan gizli tanık ‘Dua’nın ifadesinde adı ‘CIA Ankara Bölge Şefi’ diye geçen Jason Griffen’e tam yedi kez atıf yapılıyor. Birçok isim Amerikan istihbaratı adına çalışmakla suçlanıyor.

Dikkat çekici bir nokta, gizli tanığın, Griffen’in 2006 yılındaki rahip Santorocinayetiyle ilgili olarak tanıdığı bazı kişilere gönderdiği ikaz amaçlı bir e-mail mesajının çıktısını da savcılık makamına delil olarak vermiş olmasıdır. ‘Dua’, bu e-mail mesajının gönderildiği kişilerin isimlerini de veriyor. Kendisinin bu elektronik posta mesajına nasıl ulaştığı hususunda bir açıklık yok.

Bunun gibi misyonerlik faaliyeti yürütmek üzere Türkiye’ye gelen daha çok emekli konumda olan çok sayıda Amerikalı askerin isimleri –eşleriyle birlikte- listeleniyor, bunlardan bazılarının istihbaratçı yönlerine de atıf yapılıyor. Bu isimlerin ayrıntılı bir şekilde sıralanması, aslında misyonerlik faaliyetlerini yürüten yabancıların kayıtlarının bir yerlerde tutulduğunu düşünmenize yol açıyor.

Keza, iddianamede misyonerlik faaliyetleri için kullanıldığı söylenen mekânlar arasında Ankara’daki ABD Büyükelçiliği’ne de rastlamak mümkün.

İddianamede -‘Dua’nın ifadesi üzerinden yürüyen akış içinde- Amerikan tarafınca yürütülen ve rahip Brunson’un da ilişkili olduğu “casusluk faaliyetleri” arasında -olası işgal ve kaos ortamlarında yararlanmak amacıyla- Türkiye’deki benzin istasyonları ve demiryolları hakkında bilgi toplamaya dönük çalışmalar da yer alıyor.

Bu çerçevede, kiliseye giderek Brunson ile gizlice görüşen Aysel Barışcan Alldredde ve kocasının “Akdeniz’deki benzin istasyonları gibi, olası bir savaş, işgal veya bir kaos ortamında işgal veya düşman kuvveti tarafından lojistik merkezler olarak kullanılabilecek, yakıt desteği sağlayabilecek, stratejik önem arz eden bu petrol istasyonları hakkında bilgileri derlediği” ileri sürülüyor.

İddianamede dikkat çekici bulduğum bir bölüm daha var. Brunson’ın aynı zamanda Türkiye’de karışıklık çıkarmak amacıyla Gezi olaylarının organizasyonunda yer aldığı da ileri sürülüyor. Bir tanığın ifadesine göre “2013 yılı mart ayının ortalarında Bostancı Gösteri Merkezi’nde bir toplantı yapılmış, bu toplantıya telekonferans yöntemiyle Andrew Brunson, John Woodall ve Aslan Salti isimli şahıslar katılmış, bu toplantıda o yıl bahar sonu ve yaz ayı başlangıcında gerçekleştirilecek olan Gezi eylemlerine yönelik olarak planlama yapılmış, bu üç kişi kendi gruplarına kaos kalkışması talimatı vermiştir”

Türk-ABD ilişkilerinde bütün zamanların en önemli krizlerinden birine yol açan Brunson’un tutukluluk halinin yasal dayanağını bu iddianame oluşturuyor. Metinde ABD istihbaratını hedef alan suçlamalar ana başlıklar halinde bu şekilde özetlenebilir. İddianamenin aslında Brunson’un şahsında doğrudan ABD istihbaratını suçladığını söylemek pek hata olmaz."

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