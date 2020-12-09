Sedat Ergin: Biden saatli bombayı masasında bulabilir

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, başkanlık dönemi 20 Ocak'ta sona erecek Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım kararını yeni hükûmete bırakacağı değerlendirmesinde bulunarak , "Biden saatli bombayı masasında bulabilir" yazdı.

Ergin bugünkü köşe yazısında, Trump pekâlâ daha önce yaptığı gibi davranarak, yaptırımları uygulamadan Beyaz Saray’dan ayrılıp, bu zor kararı halefi Biden’a bırakabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Ergin, "Bu takdirde Biden, 20 Ocak’ta Oval Ofis’ten içeri adım atar atmaz kucağında Türkiye ile ilgili bu sıkıntılı dosyayı bulacaktır" yazdı.

Sedat Ergin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

BIDEN SAATLİ BOMBAYI MASASINDA BULABİLİR

Bu çerçevede Washington’da şimdiden birçok senaryo konuşuluyor. Trump’ın ayrılmadan yaptırımları ilan etmesi zayıf bir ihtimaldir. Bugüne kadar bu konuda isteksiz davranan Trump’ın giderayak tutum değiştirmesi çok akla yatkın görünmüyor, kendisi her türlü sürprize açık biri olmakla birlikte...

Trump pekâlâ daha önce yaptığı gibi davranarak, yaptırımları uygulamadan Beyaz Saray’dan ayrılıp, bu zor kararı halefi Biden’a bırakabilir.

Bu takdirde Biden, 20 Ocak’ta Oval Ofis’ten içeri adım atar atmaz kucağında Türkiye ile ilgili bu sıkıntılı dosyayı bulacaktır. Yaptırımları uygularsa başkanlığının başlangıç dönemini Türkiye ile bir krize girerek başlatmış olacaktır. Uygulamaktan kaçınması daha ilk günden ABD Kongresi ile bir sürtüşmeye girmesi anlamına gelecektir ki, kendisinin Kongre ile bu nedenle bir çatışmayı göze almasını beklemek çok gerçekçi görünmüyor. Belki de bu noktada yine bazı ara formül arayışları devreye girecektir.

Neresinden bakılırsa bakılsın, savunma bütçesi bu şekliyle yasalaştığı takdirde, içinden çıkılması hiç de kolay görünmeyen bir süreç bekleyecek ilgili bütün aktörleri.