Sedat Ergin: Biden, İncirlik’teki nükleer başlıklar için ne yapabilir?

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Haziran konuşmasında 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmasının ardından gündeme gelen İncirlik Üssü'ne ilişkin olarak, "Avrupa’da ABD nükleer silahlarına sağlanan özellikle altyapı içinde İncirlik kuşkusuz çok önemli bir yer tutuyor. Türkiye, İncirlik’te ABD nükleer başlıklarının bulundurulmasına izin vererek, bu silahlara ev sahipliği yaparak NATO’nun nükleer caydırıcılığında kayda değer bir rol üstlenmiş oluyor. İncirlik, bu yönüyle mevcut koşullarda NATO’nun nükleer şemsiyesinin en kritik sütunlarından birini oluşturuyor. Bu üssün yalnızca Rusya’ya değil, aynı zamanda Orta Doğu’ya olan yakınlığı da kuşkusuz hesaba katılması gereken bir faktördür" dedi.

Ergin, şöyle devam etti:

"İncirlik’in NATO’nun nükleer planlamasına bu kadar kuvvetli bir şekilde eklemlendiği dikkate alındığında, Biden’ın New York Times mülakatındaki hissiyatının ABD’nin resmi politikasına yansımasını beklemek, majör bir politika değişikliği olmadığı sürece, çok gerçekçi görünmüyor.

Önümüzdeki ay Erdoğan ile Biden’ın da yeni dönemde ilk kez yüz yüze buluşacakları Brüksel’deki NATO zirvesi, muhtemeldir ki NATO’nun nükleer caydırıcılık politikasının bir kez daha vurgulanacağı bir sonuçla kapanacaktır.

Bununla birlikte, Türk-ABD ilişkileri bir düzelme sürecine girmediği ve bugünkü gibi krizlere sahne olmaya devam ettiği takdirde, ABD basınında, kanaat önderlerinde, genelde ABD kamuoyunda İncirlik’teki nükleer envanter konusunda uç vermiş olan sorgulayıcı bakışın daha da güçlenmesi ihtimali yabana atılmamalıdır."

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