Sedat Ergin: Batı'nın yaptırımları Putin'i durdurmaya yetecek mi, ya yetmezse?

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, 2014'teki Kırım işgali ardından Batılı ülkelerin uygulamaya koyduğu yaptırımların Rusya'yı etkilemediğini belirterek, "Rusya’nın bugünkü ekonomik kapasitesine, sahadaki davranışlarına, sergilediği askeri yeteneklere baktığımızda, Batı’nın yaptırımlarından etkilenmiş, sarsılmış bir ülkeyle karşılaşmıyoruz. Rusya tam aksi bir görüntü veriyor" diye yazdı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı yaptırımların daha "can acıtıcı" olacağının altını çizen Ergin, "Önümüzdeki dönemde Batı dünyasının önemli bir sınavı, Putin’in dizginlenmesi suretiyle Ukrayna’nın saldırı altındaki demokrasisinin, seçilmiş meşru hükümetinin yaşatılıp yaşatılamayacağı başlığında beliriyor. Bütün bu kaotik sürecin sonunda Putin yanlısı bir ekibin zorlamayla işbaşına gelebileceği bir senaryo Batı dünyası açısından da büyük bir prestij ve güç kaybı olacaktır.

Burada mesele yalnızca Kiev’deki hükümetin Batı yanlısı olup olmaması değildir. Yöntem olarak kaba gücü, şiddeti, savaşı seçenlerin kazançlı çıktıkları bir tablo, 21’inci yüzyılda nasıl bir dünyada yaşayacağımız sorusu açısından da önemli sonuçlar taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

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