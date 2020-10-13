Sedat Ergin AYM kararını yorumladı: TBMM'de Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşmesine yol açan işlemin nasıl geri alınacağı can alıcı sorulardan biri

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararını yorumladı.

Ergin, "Kararın sonunda başvuru çerçevesinde yeniden yargılama yapılmak üzere kararın bir örneğinin İstanbul’daki 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderileceği belirtiliyor. Bu bölümde 'İlk derece mahkemesince yapılması gereken ilk iş Yargıtay’ın onama kararına bağlı sonuçların geri alınması amacıyla yeniden yargılama kararı verdikten sonra başvurucu hakkında yargılamanın durmasına karar vermekten ibarettir' deniliyor." ifadesini kullandı.

Ergin, "Buradaki kritik bir mesele şudur: AYM, Yargıtay kararının sonuçlarının geri alınmasını kararlaştırdığına göre, Yargıtay’ın Berberoğlu’na ilişkin kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunması işlemi de boşlukta kalmaktadır." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Bu durumda önümüzdeki dönemin can alıcı sorularından biri, AYM kararları Anayasa’nın 153’üncü maddesi çerçevesinde bağlayıcı olduğuna göre, TBMM Genel Kurulu’nda Berberoğlu hakkında milletvekilliğinin düşmesine yol açan işlemin nasıl geri alınacağıdır. Bu soru öncelikle TBMM Başkanı Şentop’u ilgilendirmektedir." ifadesini kullandı.

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