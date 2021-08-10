Sedat Ergin: Avrupa Konseyi, Kavala dosyasını yakından izliyor; Strazburg, Türkiye'ye yönelik sert içerikte karara hazırlanıyor

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, AİHM kararlarının uygulanmasından sorumlu olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'deki Osman Kavala dosyasını yakından izlediğini ifade etti.

Bugünkü yazısında, "Bu dosya, önümüzdeki dönemde Beşiktaş taraftarlarının oluşturduğu ünlü 'Çarşı Grubu' hakkında Gezi olaylarıyla ilgili olarak daha önce açılmış olan 35 sanıklı davayla birleştirileceği yeni bir formata giriyor" hatırlatmasında bulunan Ergin, AİHM kararları uygulanmadığı gerekçesiyle Bakanlar Komitesi'nin sonbaharda Türkiye hakkında daha sert bir karar alabileceğini ifade etti.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

Geçen hafta pazartesi günü 30. ACM’de Kavala’nın tutukluluğunu görüşmek üzere yine Başbuğ’un başkanlığında düzenlenen duruşmada, 13. ACM’den davaların birleştirilmesi konusunda gelen muvafakat yanıtı çerçevesinde dosyanın 13. ACM’ye gönderilmesine, aynı zamanda Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildi. Bunun sonucu daha önceden Gezi davasında 6 Ağustos tarihine gün verilen esasa ilişkin duruşma da -yetki artık 13. ACM’ye geçtiği için – iptal edildi.

Bu durumda İstanbul 13. ACM’de önümüzdeki dönemde Çarşı ve Gezi davalarının birlikte görülmesi bekleniyor. Bu arada Kavala’nın tutukluluğu da aksi yönde bir gelişme olmadığı takdirde önümüzdeki kasım ayı başında dördüncü yılını tamamlayacak. Bu süreçte Strasbourg’dan gelen haberler, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, AİHM kararları uygulanmadığı gerekçesiyle önümüzdeki sonbaharda Türkiye hakkında daha sert içerikte bir karara hazırlandığına işaret ediyor.