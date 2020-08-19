Sedat Ergin: Ankara’dan Kahire’ye bazı sıcak mesajların gittiği gözleniyor

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Yunanistan'la imzalanan anlaşma nedeniyle Türkiye'nin tepki gösterdiği Mısır'a başka sinyallerin de gönderildiğini yazdı. Ergin, "Özellikle Libya konusunda siyasi çözüm sürecine dönük bir hareketlenme yaşanırken, Ankara’dan Kahire’ye bazı sıcak mesajların gittiği gözleniyor. Örneğin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın önceki gün Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği demeçte, 'Mısır’ın Libya’da yapıcı bir rol oynayabileceğini' belirtmesi ve 'Mısır, Katar, Almanya, Rusya ve İtalya gibi herhangi bir ülke siyasi görüşmelere katkı sağlarsa bundan mutluluk duyarız' demesi dikkat çekicidir." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin karşısına Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yanı sıra Mısır ve İsrail’in de yer aldığı bir ittifak halinde çıktığı hesaba katıldığında, bu cephede sınırlı da olsa bazı kapıların açılması kuşkusuz Türkiye’nin bölgedeki hareket sahasını genişletecektir." görüşünü savundu.

Ergin, "Geçen yedi yıl içinde Mısır’la yaşanan soğukluktan sonra ilişkilerde çok sert bir manevra beklemek gerçekçi olmayabilir. Ancak böyle de olsa, Mısır ile ilişkilerde bir hasar kontrolü yapılıp, tarafların en azından birbirleriyle konuşabildikleri kontrollü bir diyaloğa girilmesi, her şeye rağmen tercihe şayandır. İpleri koparmamak, hatta biraz kuvvetlendirmek günün birinde, hatta her zaman pek çok yarar sağlayabilir." ifadesini kullandı.

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