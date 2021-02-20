Sedat Ergin “anayasa kitapçığı krizi”ni yazdı: 20 yıl sonra geriye baktığımda, nehrin yatağının nasıl köklü bir şekilde değişmiş olduğunu görebiliyorum

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, 19 Şubat 2001’de Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Bülent Ecevit’in arasındaki “anayasa kitapçığı krizi”ne ilişkin olarak, “20 yıl sonra geriye baktığımda, nehrin yatağının nasıl köklü bir şekilde değişmiş olduğunu görebiliyorum” yorumunu yaptı.

Ergin yazısında, "Bugün tam 20 yıl sonra geriye baktığımda, nehrin yatağının nasıl köklü bir şekilde değişmiş olduğunu bugün çok daha iyi görebiliyorum. Ancak o güne ilişkin bazı sorular hâlâ zihnimde asılı duruyor. Kuşkusuz, bir Cumhurbaşkanı’nın yolsuzluklar meselesinde duyarlı olması ve yetkilerini kullanması hiçbir şekilde sorgulanamaz. Buna karşılık bu dosyayı açmak için uygun zemin ulusal güvenlik konularının görüşüldüğü MGK mı olmalıydı? Sezer’in Cumhurbaşkanı makamında oturması, Ecevit’e karşı, Başbakan’ın toplantıyı terk etmek zorunda kalmasına neden olan o üslubu kullanmasını haklı çıkarır mıydı? Bu konuyu baş başa ya da dar bir grup içinde ele almaları daha isabetli olmaz mıydı?" ifadesini kullandı.

Ergin yazısında şunları kaydetti:

"Olayların akışı içinde Fazilet Partisi’ni 22 Haziran 2001 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması, ardından Milli Görüş hareketindeki bölünmenin derinleşmesi ve 14 Ağustos 2001 tarihinde AK Parti’nin kuruluşu 19 Şubat krizi sonrasındaki kritik dönemeç noktalarıdır. Ecevit’in sağlık durumunun 2002 Mayıs ayında kötüleşmesiyle derinleşen siyasi krizle birlikte 3 Kasım 2002’de gidilen erken seçimde ülkeyi kaplamış olan siyasi iklim, -başka bir dizi faktörün yanı sıra- önemli ölçüde 19 Şubat 2001 tarihinde MGK’da yaşanan krizin de bir uzantısıydı. Seçim, TBMM’de AK Parti ve CHP’nin bulunduğu iki partili bir Meclis yaratırken, siyasi partilerin kayda değer bir bölümünün tasfiye olmasıyla sonuçlanacaktı. 19 Şubat 2001 sabahı Ecevit’in MGK toplantısını terk ettiğini duyduğumda bunu nasıl tahmin edebilirdim ki?"