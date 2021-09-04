T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sedat Ergin: Afganistan’dan çekilen ABD, Suriyeli Kürtlere “Bölgede kalacağız” güvencesini veriyor

Ergin, ABD'nin Kabil'den ani çıkışının Suriye'nin Kürt bölgelerinde soru işaretleri yarattığını ifade etti

04 Eylül 2021 10:34

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, ABD'nin Afganistan'dan kaotik çekilmesinin Suriye ve Irak’ın Kürt bölgelerinde "Buradan da çıkarlar mı?" sorularını gündeme getirdiğini ifade etti.

Ergin bugünkü yazısında, Biden yönetiminin bu bölgelerde kalacaklarına dair güvenceler verdiğini aktardı.

Biden'ın Suriye'de Donald Trump döneminden kalan ABD askeri varlığını koruduğuna dikkat çeken Ergin, "ABD birliklerinin bu bölgede bulunması, YPG ağırlıklı Kürt özerk yönetimin devamı açısından kuvvetli bir güvence oluşturuyor" yazdı.

Ergin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Geçen ocak ayında işbaşı yapan Başkan Biden, Suriye’de Trump döneminden kalan ABD askeri varlığını aynen korudu. Sayıca küçük de olsa ABD birliklerinin bu bölgede bulunması, YPG ağırlıklı Kürt özerk yönetimin devamı açısından kuvvetli bir güvence oluşturuyor. Bu arada Biden yönetimiyle birlikte, ABD birliklerinin Kuzey Suriye’de kalma gerekçesinde DEAŞ ile mücadele hedefine dönük vurgu yeniden ön plana çıktı.

Geride bıraktığımız aylarda Biden’ın, selefi Trump’ın Taliban’a yaptığı taahhütleri hayata geçireceğini açıklayıp Afganistan’dan çekilme takvimini işletmeye başlatırken, buna paralel bir şekilde Suriyeli Kürtlere dönük de bir diplomasi yürüttüğü anlaşılıyor.

Afganistan’dan çekilme sürecinin bir benzerinin Suriye’de de tekrarlanabileceği yolundaki kaygıları önlemek üzere Biden yönetimi bir dizi adım attı. Afganistan’dan çıkışı komuta eden “Merkezi Komutanlık”ın başındaki Orgeneral Kenneth McKenzie, geçen temmuz ayı sonunda Kuzey Suriye’ye giderek SDG Komutanı Mazlum Kobani (Abdi)ile görüştü ve kendisine ABD’nın SDG ile ortaklığı sürdüreceği ve Suriye’den çekilmeyeceği konusunda güvence verdi.

Bu arada Wall Street Journal’a göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu’dan sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Joey Hood da yakın zamanda SDG yöneticileri ile temas ederek ABD’nin bölgede kalacağını vurguladı. ABD’nin Şam Büyükelçiliği adına açılan sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda bu temasın 28 Ağustos tarihinde gerçekleştiği belirtildi. Buna göre Hood, ABD’nin DEAŞ’a karşı kampanyaya ve bölgenin istikrarına olan taahhüdünü tekrarladı.

Hood geçen çarşamba günü ABD’de Arapça yayın yapan bir TV kanalına mülakatında SDG’ye verilen güvenceleri anlattı, Başkan Biden’ın bu konudaki tutumunun yeteri kadar açık olduğunu kaydetti."

sedat erginafganistanabdsuriyeçekilme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24