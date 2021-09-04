Sedat Ergin: Afganistan’dan çekilen ABD, Suriyeli Kürtlere “Bölgede kalacağız” güvencesini veriyor

Geride bıraktığımız aylarda Biden’ın, selefi Trump’ın Taliban’a yaptığı taahhütleri hayata geçireceğini açıklayıp Afganistan’dan çekilme takvimini işletmeye başlatırken, buna paralel bir şekilde Suriyeli Kürtlere dönük de bir diplomasi yürüttüğü anlaşılıyor.

Afganistan’dan çekilme sürecinin bir benzerinin Suriye’de de tekrarlanabileceği yolundaki kaygıları önlemek üzere Biden yönetimi bir dizi adım attı. Afganistan’dan çıkışı komuta eden “Merkezi Komutanlık”ın başındaki Orgeneral Kenneth McKenzie, geçen temmuz ayı sonunda Kuzey Suriye’ye giderek SDG Komutanı Mazlum Kobani (Abdi)ile görüştü ve kendisine ABD’nın SDG ile ortaklığı sürdüreceği ve Suriye’den çekilmeyeceği konusunda güvence verdi.

Bu arada Wall Street Journal’a göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu’dan sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Joey Hood da yakın zamanda SDG yöneticileri ile temas ederek ABD’nin bölgede kalacağını vurguladı. ABD’nin Şam Büyükelçiliği adına açılan sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda bu temasın 28 Ağustos tarihinde gerçekleştiği belirtildi. Buna göre Hood, ABD’nin DEAŞ’a karşı kampanyaya ve bölgenin istikrarına olan taahhüdünü tekrarladı.

Hood geçen çarşamba günü ABD’de Arapça yayın yapan bir TV kanalına mülakatında SDG’ye verilen güvenceleri anlattı, Başkan Biden’ın bu konudaki tutumunun yeteri kadar açık olduğunu kaydetti."