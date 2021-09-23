Sedat Ergin: Adalet Bakanı Gül’ün sözlerinin gerisinde, toplumda hassasiyet yaratan davaların seyrine gösterilen sert tepkilere dönük bir rahatsızlık yatıyor

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün pazartesi günü Bursa’da düzenlenen Adalet Bölge Toplantısında yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Bakan Gül’ün toplumun hassasiyet gösterdiği bazı olaylarda, “bu hassasiyeti kullanarak yargı yetkisini etki altına almaya dönük söylemler”den söz ederek; ““Hepimizin müşterek duygularına, ortak vicdanına hitap eden olayların soruşturma ve davalarını, bağımsız ve tarafsız yargıyı yıpratma kampanyasına dönüştürme girişimlerini asla kabul etmeyiz” dediğine işaret eden Ergin, “Bu sözlerin gerisinde, toplumda hassasiyet yaratan davaların seyrine gösterilen sert tepkilere dönük bir rahatsızlığın yattığı söylenebilir” dedi.

Çorlu tren kazası davasını örnek olarak gösteren Ergin, “Kadınlara dönük şiddete ilişkin yargılamalar da keza bu grupta görülebilir. Ayrıca, topluma mal olan ve büyük rahatsızlığa yol açan kimi iddialar karşısında savcıların soruşturma süreçlerini başlatmak konusundaki edilgenlikleri de son dönemde yargıya bakışı olumsuz etkileyen bir başka faktör olmuştur” görüşünü ifade etti.

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