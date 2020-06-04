Sedat Ergin: ABD’nin bu ölçüde bir kaosa doğru savrulması, üzerinde yaşadığımız yerküre üzerindeki belirsizliği daha da derinleştirecek

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestoları bugünkü köşesinde yorumladı. Ergin, "ABD’nin bu ölçüde bir kaosa doğru savrulması, üzerinde yaşadığımız yerküre üzerindeki belirsizliği daha da derinleştirecek" görüşünü savundu.

Ergin, "Durumu daha da ağırlaştıran faktör, ülkede ciddi bir liderlik sorunu yaşanmasıdır. Sürekli kutuplaştıran, gerilimden beslenen, her seferinde daha da çatışmacı bir söyleme yönelen bir ABD Başkanı var karşımızda. Trump’ın daha geçenlerde bir Cumhuriyetçi destekçisinin 'Tek iyi demokrat, ölü bir demokrattır' sözlerini içeren bir videoyu ‘retweet ederek’ kendi sosyal medya hesabından paylaşmış olması bile kutuplaşma konusunda ne kadar gözü kara gittiğinin en uç örneğidir." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Bu yönüyle ABD’yi boydan boya kaplayan huzursuzluğun gerisinde Trump’ın bilinçli bir şekilde tırmandırdığı çatışmacı siyaset anlayışının etkisi görmezlikten gelinemez. Cereyan eden hadiseler, kutuplaştırıcı söylemlerin demokrasi ve toplumsal barış açısından ne kadar tehlikeli olabileceğinin çarpıcı bir delilidir. ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimine doğru çok zor, çok sancılı geçeceği anlaşılan beş aylık bir döneme giriyoruz. Herhalde bu ülkenin tarihindeki en kaotik seçim süreçlerinden birine tanıklık edeceğiz. ABD’nin muhtemelen iyice kendi içine kapanacağı bu dönem COVID-19 salgını nedeniyle dünyanın da büyük bir belirsizlikten geçtiği bir zaman kesitine rastlıyacak. ABD’nin bu ölçüde bir kaosa doğru savrulması, üzerinde yaşadığımız yerküre üzerindeki belirsizliği daha da derinleştirecektir. Ayrıca, başkanlık seçiminin ABD’deki bu olumsuz gidişatı ne ölçüde tersyüz edeceği de meçhuldür." ifadesini kullandı.

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